上水行山｜港版萬里長城華山賞深港靚景　再到壁畫村打卡本土藝術

一開始的路段平坦，接近杉山時路段有點斜，需要一些體力。從杉山一直走到松山，需要上上落落，大概四五個吧。其中有些山坡差不多45度，考驗登山者的腿部肌肉。如果可以的話，用行山杖借力和穿一雙抓地功能比較強的行山鞋，否則上完坡定必氣喘呼呼。起伏不斷的山巒會令登山者不禁問一句：「還要上幾次坡呀？」以為沒了，又有一個斜坡在等著，感覺沒完沒了。不過，爬到高點看到的美景就會覺得多辛苦也是值得的。



整條路前半段的風景比較開闊壯觀，可以在杉山和華山駐足多點時間，左邊是深圳的高樓大廈，右邊是上水的農田和住屋，那刻才深深感到香港和大陸原來真的那麼近。

路線：虎地拗–杉山–華山–馬頭嶺–松山–坪輋



日期：18-4-2020

時間：10:45-15:00

長度：5km

最高點：華山139m

交通：去程上水廣場搭巴士73K到虎地拗下車，回程在坪原路搭52K小巴回粉嶺港鐵站，或79K巴士回上水港鐵站從虎地拗巴士站附近的路口開始，全程只有一條石屎路，絕對不會迷路。



▼按圖看清路線及沿途風景，虎地拗起步至華山👇👇👇

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走過華山一小段距離，更有「綠悠山」和「北望神州」的大石題字，點綴了此路的風情。途中有一個大嶺靶場，經過時要看一下有沒有懸掛紅旗。我當時走過是沒有的，半小時後卻聽到槍聲，顯然已經在練習了。

▼按圖看清路線及沿途風景，北望神州石至坪輋👇👇👇

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下山到坪輋後，再走15分鐘就會到坪洋壁畫村。反正一場來到，就入村觀賞農村的壁畫。村屋有很多狗吠，幸好都關在鐵欄後面，不然我真的不敢進去。充滿童真的壁畫和用汽水罐做成的燈籠懸在樹上，為農村增添了田園藝術感。做完運動，再體驗本土藝術文化，可以說是吃了苦後再嚐一口甜品，十分愜意。

▼按圖看清路線及沿途風景，參觀坪洋壁畫村👇👇👇

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