上水單車遊｜探秘打卡熱點大水管！沿梧桐河直搗邊境禁區睇靚景

住在上水多年，卻沒有造訪大水管，說來慚愧！那一天心血來潮，就在接近黃昏時間踩單車去雙魚河，踏足傳說中的大水管，再沿著梧桐河直搗羅湖邊境禁區，把腳毛留在鐵絲網外的神州大地，以解未能飛翔的鬱悶之情。



日期：23-5-21

單車路線：彩園路-雙魚河-上水大水管-梧桐河-邊境禁區得月樓警崗

長度：5km



打卡熱點大水管

向著深圳方向，沿著雙魚河的右邊一直踩到梧桐河交界，就會看到幾條巨大的銀灰色大水管像倒下的竹樹躺在路上，深圳的東江水就是從這些輸水管輸入香港。

只要把單車停在附近的空地就可以上去大水管參觀和打卡。一些人一步一驚心地在大水管上走，為的就是要拍出那種在火車軌道走路的視覺。偶爾火車在旁邊經過，更有拍MV的感覺。無疑，這是上水的一個打卡熱點，總是吸引「遊客」來打卡。

▼按圖看清路線及沿途風景，雙魚河至上水大水管👇👇👇

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邊境禁區得月樓警崗

越過大水管，一直向著羅湖方向踩過去，會經過一片小草原，適合三五知己聊天野餐。再沿著梧桐河前行，越過一條小隧道，沒多久就會到達羅湖的邊境禁區。

▼按圖看清路線及沿途風景，邊境禁區風光👇👇👇

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疫情這一年多來，哪裡都去不了。看著那個羅湖的離境大樓和港鐵羅湖站，當做是一種小小的安慰。有一個穿著運動服的女人從橋的另一邊走過來，卻沒有警察上前盤問，難道我們可以走到橋的盡頭再走回來。不過，我不敢亂試，只往前走幾步拍個照就走回來了。

上年在西班牙的La Linea拿著護照過了邊境檢查，一下子就到了英國的直布羅陀 （Gibraltar），仿佛穿越叮噹的隨意門來到新的世界。可惜，疫情下，就算上水和羅湖只是一橋之隔，也只能自成一角了。黃昏的梧桐河和雙魚河特別清幽，踏著單車回家，涼風吹走路上的暑氣，也送走了出不了國的悶氣，實在是賞心樂事！

▼按圖看清黃昏風光👇👇👇

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🌅同埸加映：全港7大市區天空之鏡🏝️

自從打卡熱點西環碼頭「封區」後，港人少了一個影「天空之鏡」的地方，最近就有網民發掘到新的打卡好去處，原來同樣位於港島的堅尼地城海濱長廊都可以影到超美的天空之鏡！不用落雨就可以影到天空之鏡的效果，大家可以趁好天去影靚相！👇👇🏝️唔使落雨都可以影到！點圖睇香港7大市區天空之鏡👇👇👇🌅

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