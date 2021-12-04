香港5大天空之鏡　原來唔止流水響　市區都有夜景打卡勝地？

說到「天空之鏡」，相信第一時間大家都會想到玻利維亞的著名地標。大家又有沒有試過在香港拍攝出如天空之鏡一樣的相片呢？



以下KKday會介紹香港五個可以拍攝出天空之鏡的地方，喜歡拍照的朋友就要記低，下次親身去拍攝一輯靚相！

唔一定係山長水遠才有天空之鏡！點圖看看5處打卡美景👇👇👇

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1. 迪欣湖

香港迪士尼樂園係一個奇妙的地方，而鄰近的迪欣湖是周末親子消遣好去處之一。不少人都會選擇在迪欣湖野餐，因為迪欣湖環境優美、遠離煩囂，四周以樹木和大草地圍繞中間的湖泊，因而可以形成天空之鏡。

迪欣湖的湖邊有一段由石頭鋪墊出來的小路，只要小心翼翼地走到石頭小路的中間，就可以運用到湖泊的倒影拍攝出天空之鏡。不過迪欣湖的空間環境夠大，需要細心地尋找出石頭小路，拍攝期間也要注意安全，避免失足跌落湖泊。

交通

方法一：乘搭巴士到「青嶼幹線巴士轉乘站」下車，再轉乘R8於「迪欣湖活動中心」下車

方法二：乘搭港鐵到「迪士尼站」，轉乘R8於「迪欣湖活動中心」下車 或 步行約15分鐘到迪欣湖



2. 添馬公園

添馬公園位於港島區中環金鐘地段，是香港鬧市中野餐的好地方。添馬公園佔地17,000平方米，擁有一大片草地，市民和外傭都喜歡假日到添馬公園做瑜珈、跳舞等。

添馬公園運用到雲石作鏡面而形成天空之鏡，不少市民都喜歡入夜後到添馬公園拍攝出天空之鏡。因為香港的夜景迷人，眾多高樓大廈亮燈後的天空之鏡更具特色。

交通

乘搭港鐵到金鐘站A出口，於海富中心上地面，再上扶手電梯，往天橋方向直行（步行約5分鐘）



3. 流水響

流水響位於香港新界東北八仙嶺郊野公園，是近年來熱門的郊遊路線之一。由於路線簡單易行，2小時內就能完成整條路線。當中流水響的湖泊水面平靜如鏡，的確是拍攝出天空之鏡的好地方。

但需要留意流水響會因應不同季節有不同景象，秋冬時可欣賞到紅葉及芒草，湖泊會倒影出紅葉影像。但相反天氣較炎熱時就只有一大片綠色植物或是枯枝，可能相比較沒有特色。而且流水響並不能像迪欣湖和添馬公園一樣連同人像帶入天空之鏡，只能夠拍攝出優美景色。

交通

乘搭港鐵到粉嶺站C出口，步行至小巴站，再乘搭52B綠色專線小巴，於「流水響道」下車



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4. 大生圍

大生圍是元朗的一個隱世漁村，環境十分寧靜，由幾個魚塘組成而形成天空之鏡。魚塘反射出一片天空、山和小屋，感覺格外舒適，特別在日落時候形成的畫面最美麗動人。

不過大家緊記拍照時要保持安靜，不要騷擾到居民的生活，更加要保護到香港罕有的漁村生態環境。

交通

乘搭港鐵到元朗站，再轉乘輕鐵到「大棠路站」，於福康街乘搭36號綠色專線小巴，於總站「大生圍站」下車



5. 泥涌

泥涌位於西貢烏溪沙的西沙公路，因獨特的地理環境形成淺灘，所以地面上的積水形成了天空之鏡。而且泥涌可以飽覽到吐露港景色，藍天白雲之下的天空之鏡最耀眼。

交通

方法一：於馬鞍山市中心乘搭99號巴士，於「泥涌站」下車

方法二：於西貢市中心/沙田市中心乘搭299X巴士，於「泥涌站」下車

方法二：乘搭港鐵到大學站，再轉乘807B或807K專線小巴，於「泥涌站」下車



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