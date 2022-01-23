2000㎡月季花海現身　粉白紅黃令「深圳西湖」變身世外桃源

疫情的襲來猶如近日的氣溫，反反覆覆，忽高忽低。儘管入冬姍姍來遲，但是花海卻悄然而至。於是有了深圳人穿著薄衫盼入冬，走在公園去賞花的畫面。

生活不止棉籤捅喉，還有繽紛花海等你來遊，疫情困擾別太愁，「線上雲賞花」來解憂。



冬未到，花先開

或許沒人想到，比深圳冬天來得更早的是這片月季花海。在將近2000㎡的花田中，不同色彩的月季相互映襯，勾勒出一幅鮮豔曼妙的田園畫卷。這片延綿百米的花海在深圳立新湖公園的南面，漫步其中，左手湖畔右手花海，猶如置身於世外桃源。

2022年首度開花！湖邊花海塑造田園風味，如同世外桃源！（點圖放大看看）▼▼▼

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放眼望去，陽光下的月季花尤為絢麗，粉紅、嫩黃、米白、艷紅等各色鮮花交織在一起。稍作停留，它們便將這段空白的時間染上了色彩。

因為深圳的氣候溫暖濕潤，12個月裡有11個月能看到花海，所以深圳人對花也有不經意間的著迷。當遊客拿上相機，擺好POSS，在他們與花合影的背後，我看到了這座城市的溫柔。

立新湖公園

立新湖公園，位於寶安福永，靠近地鐵且交通便利。因其獨特的美景而被常年列入「寶安十景」，當地人稱之為「深圳西湖」。當深圳入冬失敗N次後，園區內的秋意隨處可見。

立新湖公園各角落均秋意濃厚，成打卡勝地（點圖放大看看）▼▼▼

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湖邊觀景台

沿湖搭建的觀景台，是周邊市民散步的首選寶地。佇立片刻，面朝湖面，當視野穿過層層樹木看到對岸的建築群時，誰能想到這裏以前會只是一個水庫呢。

白石廈兒童樂園

公園東面新搭建的兒童樂園是「遛娃聖地」。它的多數設施以木製為主，結合「自然和森林」為主題，讓孩子們在玩耍的同時能更好的親近自然。

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文創夢享公園

位於公園北面的文創夢享公園可以說是這裡的園中園。麻雀雖小但五臟俱全，書院、手工坊、文創雜貨等店鋪設施在這裡一應俱全。

環湖綠道

在深圳能繞湖騎行的公園屈指可數，立新湖必須排得上名號，因為這裡全長8.8公里的環湖綠道是騎行者最愛。閒暇之餘到這兒來騎上一圈，水天一色的美景也能讓煩躁的心情瞬間變好。

花海雖美，但切莫聚集，待疫情結束，大家再一起來遊園賞花。畢竟，花有重開日。

寶安區立新湖公園

花海地址：立新湖畔半島花海

交通路線：地鐵11號線 —— 福永站D出口，再導航前往立新湖公園半島花海。

注意事項：

園區內蚊蟲較多，記得帶好防蚊藥水。

請勿採摘鮮花。



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