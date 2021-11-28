深圳第二高峰七娘山　晴天都見到瀑布雲海　美景不輸梧桐山

深圳梧桐山作為「鵬城第一峰」想必已經家喻戶曉，「梧桐煙雲」更是被列入八景之一。那麼問題來了，你們知道深圳第二高峰在哪嗎？



答案便是位於大鵬，海拔869.7米的七娘山！雖然沒梧桐山高，但這是深圳十峰之中，戶外圈公認的最具挑戰性的山峰之一。 （我實名作證，登頂後最近都不想再爬山了！）

都說無限風光在險峰，親眼目睹了七娘山壯觀的「瀑布雲海」，真的太棒了，完全不輸梧桐山！今天就帶你們看看，已經被我征服的七娘山的山海美景！

深圳最美山峰：七娘山

七娘山位於大鵬半島南端，三面環海，位列深圳十峰之一，也是深圳爬山圈公認的深圳最值得爬的山之一。

從大鵬半島國家地質公園出發，踏上全程4.8公里的主峰科考線，往返需約6個小時。

登頂過程並不輕鬆，但一路七娘山獨有的火山地質景觀和絕美山海風光，會讓人由衷覺得，這一切都是值得的！

點圖欣賞得到登山界盛讚的七娘山美景及其特別之處▼▼▼

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七娘山瀑布雲

在風起雲湧，瞬息萬變的七娘山，最為壯觀的景色一定是「瀑布雲」！全年都有可能出現，而且即使是大晴天，也有機會偶遇。

前一秒還是晴空萬里，下一秒雲霧便從海面襲來，翻過山脊後順勢飛瀉，形成了宛如瀑布般的雲海奇觀！

觀景平台&山頂平台

不用擔心迷路和錯過，沿著石階向上，沿途共有4個觀景平台，山頂還有5個山頂平台，每一處都可以看到七娘山獨有的山海美景。

大鵬灣、大亞灣、三門島、辣甲列島、香港的東平洲以及香港新界的群山，在這山之巔都可以一覽而盡！

穿過雲層，來到頂峰。這裡雲很低、山很近、海很藍，漫步在此，看雲卷雲舒，微風吹拂草地。眼前的一切都充滿了詩意。

360°環海徒步體驗

七娘山絕對是徒步愛好者的天堂！

雖然在登頂前，樹木鬱鬱蔥蔥，除了4個觀景台外，視野都不算開闊。但在終於登頂之後，樹木變成了一望無際的高山草甸，視野豁然開朗！

站在海拔800多米的山頂，天空格外的純淨，眼前的大海湛藍，小島星羅棋布的點綴其中。雲彩在我們的下方變換著自己的模樣。

下山路上，正逢日落時分。一路上可以見證著太陽緩緩落下，直至消失在群山之中。

夕陽浸染了海面和天空，從金黃到橙色，直至夜幕降臨；一切的一切，就像是身處在一幅絕美的油畫之中，美得不能自拔。

七娘山行山全攻略

七娘山專門修建了兩條登山道，主峰科考線和鹿雁科考線，這次我們選擇的是交通更為便利的主峰科考線。

主峰科考登山道介紹（點圖放大閱讀）▼▼▼

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主峰科考線是一條集科研、科普、觀賞、美景、山海於一體的徒步路線。在這裡既可探究七娘山地區火山噴發的地質遺跡，也可看到絕美的山海風光和各種植物景觀，帶著小朋友一起前往，也是一個不錯的選擇。

特別提醒的是，不要進入「警示牌」之內的山區！每年都有人「任性」穿越，被困山中！在登山入口處有唯一的洗手間和自動販賣機，需要買水的朋友，不能錯過。

而在七娘山山腳下的地質公園博物館，可以作為探索整個地質公園的起點。

1:1大小、栩栩如生的恐龍模型和恐龍化石，在「火山」中闖一闖，還有上百種奇異玉石和礦物晶體……免費參觀，值得一去！

前往主峰科考線交通路線：

1. 自駕：導航至大鵬國家地質公園博物館，可將車停在登山口對面的社會停車場。

2. 公交：深圳市區到大鵬中心2站，然後換乘M423抵達國家地質公園站（約30分鐘）。



前往鹿雁科考線交通路線：

1. 自駕：導航至鹿嘴山莊（前往鹿嘴山莊的道路仍在施工，想自駕進入需預定鹿嘴山莊住宿，並在「鹿嘴山莊遊客服務中心」進行車輛報備和簽署「安全免責協議」；），再由地質公園管理崗亭進入。

2.公交：深圳市區到大鵬中心站，轉M274至楊梅坑站下車，沿新東路步行5公里可達。



注意事項：

1.七娘山僅白天開放（6:00-16:00），夜間及陰雨天氣封山；

2.週末及節假日自駕出行，需提前在「深圳交警」預約（後台回覆「預約」，前往預約通道）；

3.切記做好防曬，防蚊蟲措施，帶足水和乾糧。



帶上好心情，帶足水和乾糧，在大鵬七娘山見證一次深圳繁華都市之外，最獨一無二的山海風光吧。

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