深圳灣公園現15000m²「紫色花海」　花比人高如夢遊仙境

撰文： 深圳微時光 最後更新日期： 2021-04-13 18:21

地處氣候濕潤的南方，深圳的春天註定繁花似錦，在深圳灣的流花山公園，1.5萬m²柳葉馬鞭草，平均1.6米高的紫色花穗，組成了旖旎夢境般的花海。 春日無盡，一起賞花吧！

超大面積花海，免費觀賞

乘車至【流花山公園】站，下車就能見到這片紫色的花海。花兒迎風搖曳，心中的煩悶被這春色一掃而空。

佔地15000m²的柳葉馬鞭草花圃成扇形，其中鑲嵌着數條花中小徑，走哪都可以覽盡這春色。小徑路面寬敞，不少遊客騎着單車從中穿過，兩旁圍繞着高高的花枝，彷彿騎行在愛麗絲夢遊仙境中。

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來自南美洲的柳葉馬鞭草花株極高，能長到1.5米~1.6米，走進一人高的花海，擁有沉浸式賞花體驗，360°，滿眼盡是花朵。

新晉網紅打卡地，超好拍

煙紫色的柳葉馬鞭草花海很適合拍寫真，站在小徑中，不論怎麼拍，這片綿延的柳葉馬鞭草花海，都能拍出豔壓朋友圈的大片！在花田中閒庭信步，隨意抓拍一張背影，都充滿了閒適感。

鏡頭湊近些能拍到五瓣小花蕊的特寫，一朵朵聚攏在挺拔的枝幹上，形狀可愛，就像是漫畫中的花瓣。

傍晚時分，落日餘暉撒在花海表面，讓紫色的柳葉馬鞭草泛起了淡淡聖光，就此刻，來一張花海和春筍的合影吧~

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門票：免費 開放時間：06:00 - 23:00 地址：深圳灣公園-流花山公園 交通：地鐵2/11號線，後海站，步行約15分鐘；公交，流花山公園站 注意項目： 1、公園附近有停車場，可自駕前往； 2、地鐵步行較遠，建議乘坐公交或騎車； 3、記得帶上驅蚊水和外套，夜晚温度較低； 4、柳葉馬鞭草種植不易，請勿進入花田中踩踏。

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