萬畝粉黛草無邊綠地藏在深圳紅花山公園　樹下野餐打卡文青最愛

萬畝粉黛、九層巨塔、一望無邊的大草坪，滿屏的養眼綠……既能感受到古色古香，也能一秒走進童話世界，深圳的這個「寶藏公園」藏不住了！



正如粉黛草的花語—「等待」，每年的10月份會變成浪漫的粉色，眼下這萬畝粉黛草還未盛開的青澀模樣，清新綠色同樣治愈人心。

孩童穿梭於粉黛草中間的小路中，微風輕輕拂過粉黛子花海，表面形成一層層風浪，此番景象童真爛漫，感覺一下子把人帶進了動漫世界。

三大特色打卡點！點圖看看在紅花山公園拍攝的美照▼▼▼

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「手機電量殺手」 —萬畝粉黛草

由於下午大部分時間光線較強，所以比較推薦下午4、5點以後過來。漫步在柔軟的花海中，半米高的粉黛草隨風搖曳，山坡、小路都是錯位拍大片的好幫手，隨手一俯拍都是壁紙。

不管晴天還是陰天都一樣出片，可以說是十分不受天氣影響了，記得帶好充電寶以防手機拍到沒電。而這裡也堪稱拍人像的聖地，一套簡單的白色裙褲或者JK制服，同隨風起舞的粉黛草，宛如天作之合一般。

秋有浪漫粉黛 夏有無邊綠地

秋有浪漫粉黛，夏有無邊綠地，說的便是在粉黛草背面的大草地。一望無邊的大草地，幾乎可以跟蓮花山公園的草地相媲美，一踏進其中，目之所及都是青草綠海。

在這片大草地上種植著龍眼、荔枝、芒果等樹，綠樹成蔭，簡直就是天然的遮陽傘，十分適合野餐。坐在樹下乘涼、談心，看書、野餐都可以，在這裡，沒有平日裏的KPI，怎麼率性怎麼來。

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九層寶塔 一覽公園和城市景觀

如果想要去到紅花山公園的標誌性建築—明和塔，就必須攀登一條由數百階石階組成的登天道。石階筆直向上，直插雲天，看著不多，但實際上有點陡峭，攀登時要注意安全，不要低頭玩手機，穩步沿石階拾級而上即可。登頂山頂廣場後，適當小憩，公園的秀麗風景和公明的城市景觀盡收眼底，當然也包括一丟丟腿軟。

明和塔高九層，體八面，不過暫時不讓登塔觀景。塔檐的樑頭都懸掛著銅鐘，銅鐘上刻著明和二字，微風吹過，銅鐘「叮叮叮」的響聲清脆作響。在第一層的簷脊上，陶製神獸蹲伏在四周，寓意著祛災托福、光明和平。

不管是以塔為背景作為近景拍攝，還是全景拍攝，大片潛質有了。

如果你還想爬山的話，在塔的左邊以及後邊各有一條登山徑，西登山徑更為平整和寬敞，北登山徑以石階為主，一路樹蔭蔽日，可以感受到山巒秀美。

如果你想趁著假期好好放鬆身心，為接下來的工作和生活好好充充電，紅花山公園這個寶藏公園或許是你的不錯選擇，趕緊帶上家人和朋友一起出發吧！

紅花山公園

地址：廣東省深圳市光明區振明路88號

門票：免費免預約

開放時間：06:00-23:00

交通：

地鐵：6號線，紅花山地鐵站,c出口步行約8分鐘

公交：紅花山公園站



注意事項：

1. 做好防蚊蟲和防曬措施

2. 不要踏進粉黛草叢中肆意踐踏



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