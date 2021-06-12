荷花季賞花｜帶你遊覽深圳最佳荷花池盛況　白粉紫紅各色荷花吐艷

旅遊
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6月，入夏的深圳，最期待的便是荷花！這份可能是2021全網深圳最早的荷花盛開地圖，帶你第一時間見證，今年深圳夏天最美的樣子。

歡樂田園　荷花季

在今年的深圳賞荷地圖上，光明歡樂田園也值得上榜！不同以往，今年歡樂田園的荷花池達到了3.5萬平方米，4種品種，可以看到白的，粉的，紫紅色的各種荷花。而且據説這裏的荷花一年可開兩季！直到十月，依舊可以看到嬌豔的荷花~

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池畔還有專門為遊客架設的木棧道，可以置身在荷塘蓮蓬之間，超近距離的欣賞荷花的美。最近的天氣陰晴不定，我去時遇上了雷陣雨，但不得不説，雨後的荷花，別有一番美麗。

地址：光明歡樂田園

門票：全價10元，半價5元

入園檢票時間：10:00-17:30

注意事項：

1、請文明賞花，不要摘花

2、花田空曠，做好防曬防雨準備

3、不建議穿裙子前往，蚊蟲較多

4、建議自駕前往，公共交通並不方便

洪湖公園　又到荷花開

6月，洪湖公園的百畝荷花如約開放，而且親測比去年同期開得要好！原定6月中旬的荷花展，因為最近的疫情，再次處在一個薛定諤的狀態。但不管怎樣，荷花依舊綻放，眼前仍是深圳夏天最美的模樣。

今年荷花開得最燦爛的地方，是在芙蓉橋下，三亭前的位置。以紅色芙蓉橋和高聳的城市天際線為背景，一幅專屬於深圳夏日的絕美畫卷呈現在眼前。

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有些可惜的是，目前啓航碼頭和蓮香湖的木棧道，由於木板腐蝕，仍在更換中，尚不清楚具體完工日期。所以目前不能和以往一樣，走在木棧道上，近距離的欣賞荷花的倩影。

但似乎也沒有關係，白的、粉的、紅的、紫的……還有偶爾從荷葉中竄出的飛鳥，這裏的一切依舊美得讓人沉醉。

地址：洪湖公園

門票：免費免預約

交通：地鐵7號線「洪湖站」A出口，過天橋即到達；地鐵3號線「水貝站」B出口，步行約500米

最佳賞荷時間：拍花建議在上午8點-11點，此時光線較好，花的形態也較好

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【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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