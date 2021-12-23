近日香港W酒店自助餐傳出劣評，有食客指出熟食上藏2條長條毛髮，告知餐廳職員後，職員僅僅徒手挑起頭髮，並隨手丟棄在地上，在場港人表示相當驚嚇，直言「冇咩事W hotel應該會黑名單」。記者向香港W酒店了解事件獲獨家回覆。

W酒店自助餐熟食有毛髮 員工隨手挑開扮無事 酒店回應：個別事件

有港人在Facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」分享經歷，指日前於香港W酒店KITCHEN餐廳享用自助晚餐，期間於食物區內一碟熟食上，發現兩條頭髮。

（圖片來源：Facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」、01製圖）

事主將情況告知餐廳職員，餐廳職員隨即用手挑走頭髮，並隨手丟落地上，期間未有戴上手套。後來，該碟熟食繼續原封不動供食客夾取，未有安排回收處理。

（圖片來源：香港W酒店）

事主在貼文指，「我知眼不見為乾淨，但你唔好畀我見到你用手，扮下嘢都搬走碟食物，轉頭先放返入嚟」，認為職員的一系列舉動不應該向在場食客展露無遺。

（圖片來源：Facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」）

（圖片來源：Facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」）

記者向香港W酒店查詢事件，獲回覆指酒店內部相當重視顧客體驗，就事件向事主表達歉意，已就事件進行內部調查及檢討，並會加強所有員工的培訓。另一方面，酒店強調今次屬個別事件，日常相當重視食物及環境衛生，未來會再進一步加強營運督導，避免同類型事件發生。