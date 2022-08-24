【日本入境】日本6月開放旅行團入境日本旅遊，全球旅客哭等日本再放寬旅遊限制。上週日本政府宣布將進一步放寬旅遊限制，今日（8月31日）正式公佈，將重新開放旅客自由行，同時只需要符合條件即可免除PCR核酸檢測陰性證明，並將提高每日入境人數上限！

正式現時有不少國家都陸續開關，甚至入境都無需隔離，泰國、星馬入境免隔離，還有3大旅行社包團！

（2022年8月31日更新）

日本入境｜日本宣布重新開放自由行！下週起免檢測+提高入境上限

【2022年8月31日更新】

本日，日本首相岸田文雄召開針對出入境政策的記者會，綜合日媒報導，日本政府宣布，由9月3日起，凡完成接種3次疫苗的旅客，將無須出示PCR核酸檢測陰性證明；而由9月7日起，將會全面提高入境者的人數上限，由現時每日上限2萬人提升至每日上限5萬人。

同時， 日本政府亦宣布，9月7日起一系列最新出入境政策實施後，將會進行檢討與討論，計劃再進一步放寬出入境及防疫邊境政策，以外國旅客可在沒有隨行導遊陪同下遊日，意味著日本自由行將會重新開放。

【2022年8月24日更新】

綜合日媒新聞報道，日本首相岸田文雄24日宣布，日本政府將有條件地放寬入境日本的相關政策，已接種3次疫苗的旅客，入境日本無須出示PCR核酸檢測陰性證明，相關措施將於9月7日起正式實行。

另一方面，日本政府計劃將提高每日入國者的人數上限，詳情將於未來再作公佈。目前日本邊境出入政策中規定，每日入國者人數上限為2萬人，入國者需提供72小時內的PCR核酸檢測陰性證明，而旅遊方面則以旅行團為限制，嚴格控制出入境及入境者於國內的行程。

（圖片來源：Unsplash@hoangdang）

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【2022年5月26日更新】

根據FNN新聞報道，日本首相岸田文雄今日（5月26日）在國際交流會議上表示，由6月1日起入國者上限會由1萬人加至2萬人。而日本政府亦計劃於6月10日起，重新開放外國旅客入境日本。為減低感染風險及方便管理，通關後接待的觀光客對象將會以旅行團為主，同時恢復北海道新千歲機場、沖繩那霸機場的國際航班。

日本電視台則引述消息指，入境觀光客將會是來自6月1日起新增的1萬名入國者限額，將會根據國家及地區的新冠肺炎感染比率分為3組，首階段會先開放感染率低的組別入境。

《南華早報》引述消息指，日本政府將香港列入低風險組別的「藍色名單」，代表港人入境可以免抵達檢測及隔離，只需出示72小時PCR檢測陰性證明。

【2022年5月6日更新】

【日本入境】日本傳媒引述政府消息指，當局正研究最快今個月起，試行放寬小型旅行團入境！報道指，外國遊客必項接種第3針新冠疫苗才可以參加，而且要按指定行程遊覽。但報道未有詳細講述旅行團目的地，以及人數限制等。而日本政府亦計劃於6月分階段開放旅客入境日本。

【5月5日19:00更新】

日本首相岸田文雄早前透露，日本有意在6月份大幅度放寬入境限制措施。他表示，日本在應對新冠疫情上取得成功，目前已實現放寬部份的入境防疫措施，現時正邁向在6月大幅放寬的目標進發，期望日本出入境能夠緊跟其他7大工業國組織（G7）般順暢，亦意味大家去日本有望喇！

（圖片來源：Unsplash）

【日本入境】日本政府早前在4月27日（三）舉行經濟財政諮問會議，當中討論或將放寬因新冠疫情而收緊的入境政策。有議員認為相對歐美國家，日本仍然維持「鎖國」狀態，而且現時入境程序繁瑣，浪費等候時間，因此希望能及早恢復正常手續及時間，建議階段性重啟觀光入國，相信不久將來便會迎來曙光。

【日本入境】日本早前對多個國家實施「禁制令」，超過150個國家及地區受影響，14日前曾到訪相關「禁制令」地區的人士將被禁止入境日本，今次宣布解禁令將有多個國家受惠，但仍然有56個國家及地區仍受限於入境禁令，包括俄羅斯、埃塞俄比亞、伊拉克等地。

【日本入境】港人遊日是否受影響？

港人想去旅行又是否會受影響？由於香港本來未有納入日本入境禁令名單內，因此亦未有名列於今次解除名單上。

根據日本政府於3月起允許非觀光目的外國人入境，現時已被評估為「低風險地區」的香港，與解除日本入境禁令名單內國家，均需遵守相同入境限制：僅限於商務人士及留學生，申請簽證及接種疫苗才可入境；每日入境人數上限為7,000人，本月或再提升至每日1萬人。

隔離限制方面，來自新冠肺炎疫情蔓延國家或地區的旅客，隔離日數將由現時規定的7天縮減至3天，在第3天進行病毒檢測並呈陰性結果，即可結束隔離。另一方面，來自低風險的指定國家及地區人士，完成接種3針疫苗後可豁免隔離。想返「鄉下」的大家要密切留意喇！

【日本入境】日本解除106個國家及地區完整名單：

亞洲地區：孟加拉國、不丹、柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、馬爾地夫、蒙古、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡、泰國、東帝汶



歐洲：阿爾巴尼亞、安道爾、奧地利、亞塞拜然、比利時、克羅地亞、賽普勒斯、捷克共和國、丹麥、芬蘭、法國、喬治亞、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、哈薩克、科索沃、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡，馬爾他、摩納哥、蒙特內哥羅、荷蘭、北馬其頓、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、塞爾維亞、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、塔吉克、英國、烏茲別克、梵蒂岡



拉丁美洲和加勒比：阿根廷、安地卡及巴布達、巴哈馬、巴貝多、貝里斯、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、多明尼克、多明尼加共和國、厄瓜多、薩爾瓦多、圭亞那、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、聖克里斯多福和尼維斯、蘇利南、千里達及托巴哥、烏拉圭、委內瑞拉



北美：加拿大、美國



大洋洲：斐濟



中東：巴林、以色列、伊朗、約旦、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國



非洲：波札那、維德角、模里西斯、摩洛哥、莫三比克、盧安達、塞席爾、突尼西亞

