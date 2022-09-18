日本紅葉2022｜關東關西北陸九州楓葉變色日期預測　賞楓景點推薦

隨著夏天進入尾聲，許多綠樹枝梢將會開始逐漸轉紅，帶領四季分明的日本進入秋日的紅葉季節。



只不過日本幅員廣大，各地區賞楓最佳時期也不同，一般來說若是秋季（九月至十一月）氣溫偏低，那麼樹葉就會較早轉紅，反之溫度偏高的話則紅得晚。在日本要前往賞楓、賞紅葉的民眾大多會參考各網站發布的「紅葉見頃」資訊，若已計畫要在今年追楓賞紅去的話，可不能錯過這篇日本各地區楓紅時間與熱門賞楓勝地的整理分析！

日本不同地區最佳賞楓時間大不同！快看看2022年日本各地紅葉變色預測＆推薦景點~👇👇👇

+ 29

日本不只賞「楓」還賞「紅葉」！？日文紅葉的意思是什麼？

秋天的時候日本人外出前往欣賞秋日風光地的行為稱作「紅葉狩り」，而這裡的「紅葉」二字除了秋天會變紅的槭木科楓樹、野漆樹、杜鵑等植物之外，只要是在秋天會改變顏色的樹種都被包含在紅葉的範圍內，例如銀杏、楊樹、梧桐、一葉楓等植物，在秋天會轉為耀眼奪目的金黃色，而日本常見的山毛櫸、栗樹、樺木類植物則會變成褐色。

2022年日本何時可以賞楓？

日本各地的賞楓時期則大概從九月開始，到十二月完全入冬後結束。而因為植物樹葉變色是溫度降低而引起的現象，所以最早開始入冬的北海道地區是日本最早能看見紅葉的地方。而溫度低時有著色時間提前的傾向，反之溫度高時有著色時間延遲的傾向。

接著為大家介紹各地區2022年的最佳賞楓時期及地點，喜歡秋天紅葉美景的旅客可以按照自己前往的時期來決定要去哪裡賞楓哦。

2022年氣溫影響與紅葉・黃葉變色時期預測

北海道

預計9月至10月的氣溫將高於往年平均，11月份則接近往年平均

紅葉期：和往年一樣

黃葉期：和往年一樣或晚於往年



東北地區

預計9月份氣溫將接近往年平均，10月份氣溫將高於往年水平，11月份氣溫將接近往年平均

紅葉期：和往年一樣

黃葉期：和往年一樣或晚於往年



東日本

預計9月份氣溫將略高於往年平均，10月份氣溫將高於往年平均，11月份氣溫將接近往年平均

紅葉期：和往年一樣

黃葉期：和往年一樣



西日本

預計9月至10月氣溫將高於往年平均，11月氣溫將接近往年平均

紅葉期：和往年一樣或晚於往年

黃葉期：和往年一樣



1. 北海道地區（札幌、函館等地）

北海道最受歡迎的賞楓景點是新雪谷町的國道展望線，若是自駕的民眾一定不能忘了到這，享受兜風時微風與楓葉迎來的愜意。大沼國立公園則是北海道最知名的渡假勝地，租腳踏車遊園、租船遊湖等都是都市少有的賞楓方式。

大雪山國立公園一般情況下是日本最早能夠賞楓的地點，而且還能看到瀑布與楓紅共存的獨特景觀。而賀老高原是日本最大的山毛櫸原生林，在這裡的秋天可以看到一整片金黃櫸木與艷紅楓葉互相交織的絢麗景色。

往年最佳賞楓期：10月10日-10月31日間

秋季平均溫度：7.5℃（北海道札幌市・10月）



知名賞楓景點

札幌：北海道大學銀杏林蔭道、中島公園

定山溪溫泉：為札幌附近的溫泉勝地，寧靜的豐平川兩岸呈現出秋天的色彩

函館：見晴公園

釧路：阿寒湖

層雲峽：為北海道中部的一個美麗地區，周圍環繞著令人驚嘆的高聳懸崖、瀑布和五顏六色的樹葉景觀

登別：為北海道西南部的火山活躍地區，水池會被火紅的樹葉環繞



2022北海道紅葉最佳觀賞時間預測

札幌：11/6

定山溪：10/12-10/23

層雲峽紅葉谷：10/4-10/13

洞爺湖周邊：10/15-10/28

登別溫泉地獄谷：10/19-10/28

阿寒(瀧見橋)：10/7-10/17



2. 東北地區（仙台、青森等地）

四季擁有不同面貌的青森八甲田山，秋天最吸引人的地方是搭乘登山纜車的同時，能從上而下欣賞山頭被染上秋天色彩的模樣。而被譽為奧入瀨玄關口的蔦沼是青森最有名的賞楓點，成排火紅的楓樹在十和田湖面上相映的模樣，吸引了非常多人前往欣賞這如詩一般的景色。

山寺立石寺是位在山形寶珠山上的寺院，立石寺莊嚴地坐落在估高山頂的模樣讓人敬畏，有了楓紅的裝點讓這幅景象多了點溫柔的氣氛。福島最有人氣的賞楓景點一樣是位於山上的吾妻山，一邊上山的同時還能遠望被樹葉妝點得五顏六色的山坡。秋天的岩手八幡平國道在日本相當著名，楓樹與櫸木互相參雜的美景，無論在地人還是遊客看見都難掩興奮之情。

往年最佳賞楓期：11月10日-11月30日間（地勢較高的地方如栗駒山、山形蔵王等地為10月上旬-中旬）

秋季平均溫度：11.2℃（宮城縣仙台市・10月）



知名賞楓景點

宮城：鳴子峽

岩手：栗駒山

山形：山形藏王

青森：奧入瀨溪流

秋田：角館



2022日本東北紅葉最佳觀賞時間預測

奧入瀨溪(青森)：10/26-11/3

弘前公園(青森)：11/3-11/17

鳴子峽(宮城)：10/27-11/10

作並溫泉(宮城)：10/30-11/11

銀山溫泉(山形)：10/28-11/7

山寺(山形)：11/4-11/15

藏王溫泉(山形)：10/10-10/31

猊鼻溪(岩手)：10/27-11/8

中尊寺(岩手)：11/5-11/17

角館武家屋敷(秋田)：11/7-11/16

十和田湖(秋田)：10/24-11/2

抱返溪谷(秋田)：10/29-11/8

鶴城址(福島)：11/5-11/17

五色沼湖沼群(福島)：10/23-11/4



2022年日本關東、關西、北陸、中部的紅葉變色預測＆推薦景點~👇👇👇

+ 19

3. 關東地區（東京、橫濱等地）

擁有許多人氣紅葉景點的關東地區，其中較為知名的有東京都心內神宮外苑前的銀杏林蔭道及日光地區，人潮相對較少的箱根美術館近幾年也很受歡迎，館內有座維護良好的日本庭園，可以在其中舒心地欣賞四周楓紅秋意。而雖然每個地點的最佳賞楓期都不太一樣，但大致上都會在11月下旬到12中旬之間。

往年最佳賞楓期：11月30日-12月20日間

秋季平均溫度：12.1℃（東京都・11月）



知名賞楓景點

東京：神宮外苑前

箱根(神奈川縣)：箱根美術館

日光(栃木縣)：中禪寺湖、華嚴瀑布



2022關東紅葉最佳觀賞時間預測

明治神宮外苑：11/25-12/7

六義園：11/28-12/11

高尾山(東京)：11/20-12/3

國營昭和記念公園(東京)：11/13-11/30

箱根美術館(神奈川)：11/13-11/28

河口湖畔(紅葉回廊)(山梨)：11/15-11/23

上高地(長野)：10/18-10/30

養老溪谷(千葉)：12/1-12/8

長靜(埼玉)：11/19-12/3

日光(中禪寺湖)(栃木)：10/23-11/4

日光(東照宮・輪王寺・二荒山神社)(栃木)：11/5-11/18

筑波山(茨城)：11/18-11/30



4. 北陸地區（金澤、福井）、中部地區（岐阜、名古屋）

秋天的愛知香嵐溪絕對是四季之中最吸引人前往的，沿途兩岸總共約有4000棵楓樹，紛紛落下的楓葉將水面染得一片艷紅，夜晚的楓葉點燈秀又增添了不同的美感。而長野的賞楓景點最有名的便是位於輕井澤的白駒池了，步行環湖一圈大約40分鐘，能夠充分欣賞楓葉在水面上留下鮮紅倒影的模樣。

此外長野的上高地與志賀高原兩者都是在標高較高的山上，一邊健行的同時還能欣賞滿山滿谷的紅葉景致，喜愛爬山觀景的民眾肯定能獲得滿足。

往年最佳賞楓期：11月10日-11月20日間（地勢較高的地方如立山等地為10月中旬-下旬）

秋季平均溫度：7.7℃（金澤・11月）



知名賞楓景點

金澤：特別名勝兼六園

富山：立山・室堂平-黑部水庫

小松：那谷寺

加賀：鶴仙溪

福井：九頭龍湖



2022北陸及中部紅葉最佳觀賞時間預測

白川鄉(岐阜)：11/2-11/15

飛驒之里(岐阜)：10/31-11/16

兼六園(石川縣金澤)：11/17-12/1

九頭龍峽(福井)：11/3-11/14

黑部峽谷小火車(富山)：11/4-11/23

立山纜車(富山)：10/5-10/16



5. 關西地區（京都、大阪）

關西地區包含了京都、大阪等廣受外國觀光客喜愛的人氣地方，而說到知名的賞楓景點絕對會是京都了。像是京都的大本山、圓光寺等地方能夠看見建築與楓紅共同築出充滿歷史感的雅緻美景，感受實在的和風文化。此外滋賀縣高島市的水杉林蔭道（メタセコイア並木），2.4公里長的道路兩側種植了約五百棵水杉木，一齊變色的模樣蔚為美麗迷人，還被選為「新．日本街路樹百景」之一，且與韓劇「冬季戀歌」中的場景相似度極高，使得話題討論聲量逐年成長。

往年最佳賞楓期：11月10日-11月30日間

秋季平均溫度：7.8℃（京都・11月）



知名賞楓景點

京都：清水寺、嵐山、大本山、圓光寺

大津：比叡山

大阪：箕面大瀑布（箕面大滝）

滋賀：水杉林蔭道（メタセコイア並木）



2022關西紅葉最佳觀賞時間預測

嵐山(京都)：11/23-12/7

清水寺(京都)：11/23-12/7

大阪城公園(大阪)：11/17-12/5

明治之森箕面國定公園(大阪)：11/23-12/5

奈良公園(奈良)：11/18-12/5

長古寺(奈良)：11/20-12/4

琵琶湖valley(滋賀)：11/1-11/20

高野山(和歌山)：11/3-11/14



2022年日本四國、九州、中國地區紅葉變色預測＆推薦景點~👇👇👇

+ 14

6. 中國地區（廣島、鳥取）

位於本州西部的中國地區由廣島、岡山等五個縣市構成，其中特別高人氣的賞楓景點位於廣島．宮島（正式名稱為嚴島）的宮島紅葉谷公園，這裡種植著許多日本槭樹，仿佛燃燒般的火紅染遍整群樹木相當壯觀。此外宮島還擁有許多人氣觀光景點及歷史建築，像是著名的嚴島神社海中鳥居，相當推薦花一天到這觀光加賞楓。

往年最佳賞楓期：11月20日-11月30日

秋季平均溫度：8.5℃（廣島・11月）



知名賞楓景點

廣島：宮島紅葉谷公園、尾關山公園、大聖院

鳥取：大山寺

岡山：津山城、奧津溪

山口：長門峽



2022日本中國地區紅葉最佳觀賞時間預測

宮島(紅葉谷公園)(廣島)：11/16-11/29

足立美術館(島根)：11/16-11/29

蘆津溪谷(鳥取)：11/6-11/15

岡山後樂園(岡山)：11/21-12/6



7. 四國地區（香川、愛媛）

現在依然存有多元大自然景觀的四國地區位於本州的西南部，其中著名的紅葉景點是被指定為「日本三大溪谷美」的名勝「香川・寒霞溪」，在秋季整個溪谷都能看見美麗的楓紅，還可以搭上2015年重新開通的纜車從全方位欣賞整個溪谷的美貌。其它包括德島的祖谷溪、愛媛的常滑溪谷等都是日本國內數一數二的知名美景勝地，可說是秋季大推的觀光地區。

往年最佳賞楓期：11月30日前後

秋季平均溫度：8.5℃（高松・11月）



知名賞楓景點

香川：寒霞溪、金刀比羅宮、栗林公園

德島：劍山、祖谷溪、大步危

愛媛：滑床溪谷

高知：別府峽



2022四國地區紅葉最佳觀賞時間預測

栗林公園(香川)：11/23-12/6



8. 九州地區（鹿兒島、福岡）

氣溫相對較為溫暖的九州地區，是日本國內相當高人氣的渡假勝地，因此也擁有許多知名的賞楓景點，像是大分縣中津市的耶馬溪規劃了完善的遊覽步道，能夠一邊健行一邊眺望四周美景，且在楓葉季期間入夜後還會點燈，觀賞景色隨著時間流逝而變化的模樣也相當有趣。

往年最佳賞楓期：11月30日-12月20日

秋季平均溫度：10.2℃（福岡・11月）



知名賞楓景點

大分：九重山（くじゅう連山）、耶馬溪

宮崎：高千穗峽

鹿兒島：霧島溫泉鄉、霧島神社

福岡：清水寺本坊庭園、日向神峽、太宰府天滿宮



2022九州地區紅葉最佳觀賞時間預測

清水寺本坊庭園(福岡)：11/25-12/4

高千穗峽(宮崎)：11/24-12/1

雲仙仁田峠(長崎)：11/5-11/15

熊本城(熊本)：11/30-12/6



日本人喜愛賞紅葉的程度可不亞於櫻花，全國各地都有適合賞楓的名所。預計下半年要赴日的民眾不妨安排時間前往這些宛若調色盤一般色彩豐富的樹林，感受一下日本當地的楓紅魅力吧！

【本文由「LIVEJAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

延伸閱讀：

窗外就是鮮豔紅葉！北海道適合賞楓的美景療癒飯店3選

北海道道央紅葉景點8選：札幌、小樽、二世古、洞爺湖等