日本通關|擬放寬入境+隔離限制 有望旅行 2類人士或可本月入境

【日本通關】日本通關有望！消息指，日本政府或考慮大幅放寬入境限制，擬於今個月內逐步准許2類人士入境日本，同時隔離日數將大幅縮減，似乎大家去日本旅行有望！

【日本通關】日本考慮放寬入境及隔離限制 有望開關旅行！擬准2類人士本月入境

新冠病毒變異株Omicron疫情全球大爆發，日本去年11月底收緊邊境管制措施，停止再向全球發出新的申請簽證，旅客亦無法透過免簽證前往日本，不具有永久居留權的外國人，只能以人道原因或公眾利益等理由入境日本，每日准許入境的人數上限亦從5,000人下調至3,500人。有關措施將於本月底屆滿，在即將屆滿之時，有消息指日本政府或考慮大幅放寬入境限制，同時隔離日數將大幅縮減，似乎大家去日本旅行有望！

（圖片來源：Unsplash）

據日媒報道，日本首相岸田文雄日前表示，將綜合考量Omicron的情況、國內外的疫情變化，以及其他國家的邊境限制措施，或考慮逐步放寬日本入境管制措施，當局擬於封關措施屆滿之前，即本月底前逐步准許商務旅客及留學生入境，預料每日限額超過1,000人，並會逐步增至數千人，入境人士需持有企業及校方等證明，且抵埗後需自我隔離。

日本先前僅開放予少數外國留學生入境，此次放寬將優先開放予未能親自到校上課，就無法畢業的學生入境，同時短期或長期的商務旅客亦將被納入新規適用對象，研究人員、工程師、以及能提供「公眾利益」的人員或准優先入境。

此外，日本政府亦考慮縮短入境旅客的隔離日數，從隔離7天縮減至3天至5天，並適用於日本公民以及外國旅客，入境人士必須已接種新冠疫苗及持有陰性檢測證明。據報，有官員認為甚至應該取消檢疫隔離限制，當局亦在計劃簡化相關申請文件及檢測程序。有關通關措施將會於近日內公布，想返「鄉下」的大家要密切留意喇！