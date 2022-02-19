千株梅花現身深圳梅園　最美冬天花海直至3月各品種陸續盛放

多天陰雨之後，終於放晴。今天輕鬆一點，雖不能踏雪，但可尋梅。



深圳市區最大的梅花林，上千株梅花已華麗綻放，梅花向來象徵祥瑞，都說梅花香自苦寒來，祈願大家賞梅後都加薪！

深圳福田區梅園的梅花盛開中，超驚艷↓↓↓

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1 待到山花爛漫時

你見過北方的梅花嗎？那是銀裝素裹中的一抹春色，但是深圳的梅花不一樣，在草長鶯飛的季節，萬千粉色花朵開滿枝頭，抬頭便是湛藍的天空，這很深圳。

這片粉色的梅花位於福田區梅園，景色優美且交通便利，不僅是深圳唯一以梅為特色的景點，更是市區最大的賞梅勝地。

園中的梅園的梅花品種繁多，潮塘宮粉、桃紅宮粉、美人梅、硃砂梅、綠萼梅……它們會在1月到3月依次開放。

2 她在叢中笑

隨着梅花盛開，熱愛生活的深圳人不約而同地相聚梅園，他們有的手持相機，有的緊握手機，用各自不同的方式進行記錄，一份關於梅花的美妙回憶。

遠遠望去，梅花如同粉色瑞雪掛滿枝頭，走入梅花林小憩片刻，一股別具清韻、清逸幽雅的清香就從林中飄來，這一刻，我感受到了：「遙知不是雪，為有暗香來。」

梅花開五瓣，新的五福送給大家，平安、喜樂、早睡、碼常綠、加薪不加星。

福田區梅園

交通路線：

1.地鐵2號線 —— 僑香站，C出口出來後導航步行向紅嶺中學即可，步行15分鐘左右，就在北環大道北側。

2.公交出行可乘車至北環香蜜立交西站。

注意事項：

1. 周邊蚊蟲較多，注意帶上防蚊水。

2. 疫情形勢仍然嚴峻，出行請戴好口罩，做好個人防護。



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