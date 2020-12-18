新界行山路線｜暢遊流水響沙螺洞　天空之鏡、花海、紅葉樣樣齊

流水響、沙螺洞山線特色：流水響美景、花海、豆腐花、紅葉。 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

點擊下圖率先看沙螺洞一帶風光靚景！

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路線：流水響水塘＞流水響郊遊徑＞C2201（標距柱號碼）＞C2202 >W110 >W111 >鶴藪水塘家樂徑＞沙螺洞張屋＞沙螺洞路＞大埔郊野步行徑＞鳳園

難度：2星 長度：6.8公里 風景指數：4星 山勢高度：267米 隱世度：2星 全程需時：4小時 起步位置：流水響水塘 終點位置：鳳園 帶水量：1.5升 電話服務：收到

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香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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建議行山路線：

粉嶺集合，搭的士入流水響水塘，先拍下流水響的美，再沿流水響水塘郊遊徑上山，出發去鶴藪水塘。初段都是樓梯，行20分鐘到山腰開始是平路，到了3路分支位，轉左後開始落山。

約20分鐘後，到達另一個3路分支位，轉向沙螺洞方向，再約走40分鐘到達沙螺洞，裏面有豆腐花餐廳，可作休息，再向前行有花海，十分有仙氣，然後繼續行到達沙螺洞路，開始下山。約走20分鐘轉向大埔郊野步行徑，約走30分鐘落到鳳園，然後搭小巴離開。

▼▼按圖看清沿途風景▼▼

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今回心得： 1. 新手上路 2. 都有紅葉 3. 沙螺洞張屋的餐廳有豆腐花 4. 不建議鶴藪離開，因為搭不到小巴 5. 行經沙螺洞請降低音量 6. 唯一不好，分支路多，多看地圖 7. 人多帶口罩 8. 紅葉位置在尾段

切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

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路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】