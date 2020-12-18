新界行山路線｜暢遊流水響沙螺洞　天空之鏡、花海、紅葉樣樣齊

撰文：行山唔簡單
最後更新日期：
流水響、沙螺洞山線特色：流水響美景、花海、豆腐花、紅葉。
（編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）
點擊下圖率先看沙螺洞一帶風光靚景！
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路線：流水響水塘＞流水響郊遊徑＞C2201（標距柱號碼）＞C2202 >W110 >W111 >鶴藪水塘家樂徑＞沙螺洞張屋＞沙螺洞路＞大埔郊野步行徑＞鳳園
難度：2星
長度：6.8公里
風景指數：4星
山勢高度：267米
隱世度：2星
全程需時：4小時
起步位置：流水響水塘
終點位置：鳳園
帶水量：1.5升
電話服務：收到
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香港「動物山」大集合：（按圖放大）
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建議行山路線：
粉嶺集合，搭的士入流水響水塘，先拍下流水響的美，再沿流水響水塘郊遊徑上山，出發去鶴藪水塘。初段都是樓梯，行20分鐘到山腰開始是平路，到了3路分支位，轉左後開始落山。
約20分鐘後，到達另一個3路分支位，轉向沙螺洞方向，再約走40分鐘到達沙螺洞，裏面有豆腐花餐廳，可作休息，再向前行有花海，十分有仙氣，然後繼續行到達沙螺洞路，開始下山。約走20分鐘轉向大埔郊野步行徑，約走30分鐘落到鳳園，然後搭小巴離開。
▼▼按圖看清沿途風景▼▼
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今回心得：
1. 新手上路
2. 都有紅葉
3. 沙螺洞張屋的餐廳有豆腐花
4. 不建議鶴藪離開，因為搭不到小巴
5. 行經沙螺洞請降低音量
6. 唯一不好，分支路多，多看地圖
7. 人多帶口罩
8. 紅葉位置在尾段
切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：
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路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）
【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】