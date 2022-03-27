台灣夜市CP值最低是這種食物　貴都唔緊要　最怕是「重組出來」？

你到台灣的夜市都吃什麼？台灣夜市文化相當盛行，多樣化的選擇與便利性深受民眾喜愛，近日就有網友在PTT上以「夜市骰子牛170g賣200元（台幣，下同），誰在買」為題發文，認為吃到夜市骰子牛不如去吃夜市牛排，貼文一出，引發其他網友熱議。



去夜市不會買的食物是什麼？內行人一面倒點名「它」

一名網友在PTT上發文分享，自己晚上跑去好久沒去的夜市，卻不知道要吃什麼，偶然注意到每間夜市都有的骰子牛，一份170g竟然要價200元，「我上次逛明明記得才150，換算一下，牛排一盎司等於31克，170克等於5.5盎司，先不論牛肉品質是組合肉還是原肉，這價格不就跟夜市牛排一樣了，到底誰會去買啊？不如吃夜市牛排就好了啊！」

貼文一出，引發許多網友熱烈回應「骰子牛一直都是有錢人在吃的啊」、「我真的覺得買骰子牛很虧」、「最後一次吃夜市骰子牛是6年前一份一百，又漲價了」、「真的CP值超級低，寧願吃夜市牛排+1」、「以前會買，現在要很久或真的一時很想吃才買，真的太貴了」、「窮人才會在意CP值，有錢人都直接點下去」。

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夜市這些美食要留意！又嫩又香「重組肉」暗藏的健康危機

現在夜市的美食越來越多樣化，不少賣肉食的店家不僅供民眾選擇口味、還可以讓客人選擇喜歡的熟度，不過湊近一看可以發現，這些肉品大小與油花排列全都長得一模一樣，這就是重組牛的特徵。

重組牛到底可不可以生食？食安權威文長安曾在《吃美食也要長知識》書中表示，過去重組牛肉的蛋白黏著劑會長菌，所以一定要煎熟才能吃；不過，現在的重組肉，隨著技術日新月異，除了黏著劑進步，還添加了防腐劑與調味劑，雖然是可以生食無虞，不過卻可能會對身體造成負擔。

現在的重組肉可以吃五分熟、七分熟，主要是因為重組肉的技術進步，除了基本漿糊以外，還添加磷酸鹽做為非常溫和的架橋劑，吸水性也變強，讓重組肉不會乾澀，還可以防止細菌。此外，常見的重組肉不光是牛肉，還有無骨雞肉、雞排，因為雞肉若要無骨，要靠厲害的廚師花四十分鐘去骨，非常不符經濟效益，所以通常無骨雞肉都來自工廠，攪碎了再重組。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夜市CP值最低的食物是什麼？內行人點名它「有錢人才吃得起」，專家曝背後可怕風險】