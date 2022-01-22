夜市點牛扒意粉驚見店員1動作嚇到無胃口！網友笑稱：美味秘訣

很多人喜歡去台灣夜市享受在地美食，不過衛生環境有時候只能眼不見為淨。



有網友就表示在夜市點了牛扒之後，發現店員在處理鐵板麵條的步驟，讓他嚇得食慾全無。

按圖看清店員處理畫面、網友留言！👇👇👇

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台灣網友游政男就在爆料公社上傳影片，是在夜市牛扒攤拍攝的，裡面的員工徒手把麵條從橘色塑膠水槽撈到鐵桶裡，然後又重複這些動作分裝到其他鐵桶，過程都沒有戴手套，然後塑膠水槽看起來也沒有很乾淨，讓他覺得整個衛生環境真的非常不妥『大林夜市牛排……夭壽骨，點餐後看到完全不敢吃了。』

「看得到的已經很乾淨了，你沒看到的才真的髒！」不過網友卻表示這真的已經是夜市的常態了「配上沒洗乾淨的鐵板，才叫正宗夜市牛排。」「別人我不知道，我只知道我自己逛夜市吃夜市從來都不是為了他們衛生…」、「嘉義的大林夜市嗎？去看一次，夜市的牛排的鐵板是怎麼處理的，你才會真的不敢吃！ 」、「怕還去夜市？哈哈」、「那你一定得想想無骨雞爪怎麼誕生的......」、「其實還好，雖然可以的話還是帶一下手套比較好！」「洗碗盤的水才是真的精彩。」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】