台灣夜市又爆醜聞！燒粟米售價35元卻收180元？招牌暗藏魔鬼細節

許多人在逛夜市的時候，都會想來一支香甜的燒粟米（烤玉米），用炭火烤的香氣，配上刷在上面的醬汁，總讓人吃了欲罷不能，吃了還想再吃，但是價格部分總是很現實，價差很大，從1支50元（台幣、下同）到破百元的都有，日前台灣有網友到夜市點了支燒粟米，想說招牌寫著「35元」就安心點下去，沒想到最後結帳被收了180元，其他人也笑說「盤子哥是你」。

網友在「爆料公社」發文說，日前到了夜市買燒粟米，因為知道是秤重的，心裡多少都有準備，但他看到燒粟米招牌寫著大大的「35元」，於是就直接點下去，沒想到結帳的時候老闆跟他收了180元，結果才發現「魔鬼藏在細節裡」，是40公克35元，所以算下來一支燒粟米要價180元，讓他覺得超傻眼。

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台灣網民毫不同情：（點圖放大↓↓↓）

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其他網友看到也說「有夠狠，一斤525元！」、「一斤600克，40克35元，換算下來一斤超過500的粟米，吃起來還真不知道是什麼滋味....」、「盤子哥是你！」、「一支5、60已經覺得很夭壽（意即誇張）了，一支約180也太嚇人了！」、「我還買過210一支的燒粟米，害我都捨不得吃了」。

不過也有人認為這種手法見怪不怪，「就像是菜市場賣的招牌大大寫著『冰棒1元』、『西瓜10元』，但『魔鬼藏在細節裡』，總有幾個小到你以為是烏蠅屎的小字躲在裡面『冰棒1（0）元』、『西瓜10元（／斤）』，說穿了，就是店家行銷的手法」。

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但也有人覺得「其實180元中，大概有120元是攤位租金、人事成本和煤氣錢，剩下的60元大概是成本價和醬料價吧！」、「燒粟米處理程序較麻煩，因此價格會比較高，大部分都是秤重賣，先問清楚，價格無法接受可以直接拒絕」。

先前也有務農人談到燒粟米賣多少才合理，表示燒粟米所用的多是傳統粟米，一顆種子不到五角，種植期間下兩次肥的成本大約3元，也會噴兩到三次的生物農藥成本約1元，估計總種植不計人力時間成本單棵約5元內，因此認為燒粟米一根不超過20元算是有良心，但也有其他網友認為他忘了算人力和燒粟米當下的時間成本。

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