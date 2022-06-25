西貢行山｜企嶺下樹木研習徑新手必去！探秘觀星台啱一家大細

企嶺下樹木研習徑與西沙路並排而行，處於略高的山腰處，由水浪窩至企嶺下老圍。

長度：0.65公里 時間：0.5小時



起點與終點都設有不少郊遊設施，加上極近巴士站，是一家大小認識大自然的好地方。

點擊下圖看清企嶺下樹木研習徑特色風光👇👇👇

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這段徑的入口在西貢西沙路「水浪窩」小牌坊，見到「觀星台」後，沿右面刻有「樹徑」的拱門繼續前行，進入充滿原始風味的「幽林」。「奇樹有花難問種 異香聞氣不知名」的對聯，正好顯示這段旅程的獨特奇異。

山徑兩面樹木叢生，設立介紹牌的植物有珊瑚樹、白桐樹、假蘋婆（七姐果）、黃樟、土密樹、水楠、牙香樹、水東哥、野漆樹、黃瑞木、銀柴、羊舌樹及白欖等20種。可能因為遊人較少，古道顯得較荒涼，喜愛尋幽探秘的人士可以在這裡盡情發掘探索，但要注意部分路面滿佈青苔，容易滑倒。

導賞點

「觀星台」

高6米，是仿照河南登封縣城東三十里告成鎮的古代天文觀測台而建成。原台高9米，元朝初年建成。著名天文學家郭守敬（1231-1316）曾用此台觀測日影，以定回歸年的長度，故又稱為「測影台」。遊人在晚上可在此處觀賞醉人的星空。

設施：資訊牌、燒烤場、洗手間、涼亭。



交通資料

起點：乘搭九巴99號（於港鐵烏溪沙或馬鞍山站上車）、99R號*（於港鐵大學站上車）、299X號（於港鐵沙田站上車）或專線小巴807B號（於港鐵大學站上車），於水浪窩站下車步行至起點。由西貢市乘的士前往約需20元。*只於星期日及公眾假期行駛

終點：於企嶺下老圍站乘搭九巴99號、99R號*、299X號或專線小巴807B號回市區。*只於星期日及公眾假期行駛



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：企嶺下樹木研習徑】

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