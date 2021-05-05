中環必去4大景點　美利酒店、山頂、大館、壁畫街　處處打卡位

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-05-05 19:02

Staycation後不知到哪裡遊玩才好？小編一次告訴你～中環除了是一個商業區外，也充滿各色各樣特色景點，不管是喜歡逛精品、文創小物，還是喜歡吃美食，中環通通可以滿足你！在中環Staycation更是交通方便快捷，就讓KKday帶你一起2日1夜玩遍中環各地景點吧！

中環好去處 Day 1：大館 → 香港美利酒店

1. 大館打卡文青遊

大館是一所古蹟及藝術館，在這裡你可以參與精彩的歷史文物及藝術體驗，認識和欣賞當代藝術、表演藝術和社區歷史。周邊社區偏佈畫廊、古董店、餐廳和酒吧，散發濃厚的文化生活氣息。由法定文化古蹟中區警署建築群活化而成，「大館」為舊時中區警署的別稱，由17世紀已開始使用。建築經過活化後成為了展覽場所、藝術展覽廳、電影院和餐廳等集合地，在裡面逛上2-4小時也絕不嫌多！

除了參觀展覽外，大館本身也是一個打卡勝地，建築內保留了不少特色位置供人拍照留念，包括紅磚牆、度高牆和入口樓梯，都是IG 常見的打卡位～ 利用多個公眾閘口，即可輕鬆進出大館，或從中環至半山自動扶手電梯經荷李活道及奧卑利街交界處的行人天橋步行即達。

地址：中環荷李活道10號 開放時間：10:00 – 22:00 門票費用：免費 如何到達： (1) 中環站D1出口，沿皇后大道中步行往上環方向，於域多利皇后街交界左轉，經100QRC內之自動扶梯以及中環至半山自動扶手電梯直達大館； (2) 香港站E出口，沿中區行人天橋步行至前中環街市，經中環至半山自動扶梯系統直達大館。

2. 香港美利酒店 The Murray Hong Kong

香港美利酒店坐落於中環寬闊的紅棉路，屬中環商業區內，是城中矚目的地標。所處的歷史建築原建於1969年，外觀充滿舊日的香港情懷，同時內置配備優越時尚。酒店樓高25層，設有336間精緻寬敞套房與客房，配備優越的健身及水療設備及五間典雅的餐廳與酒吧，賓客可享有Wellness at The Murray 8折水療護理優惠。

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酒店地址：中環紅棉路22號 如何到達：港鐵中環L 出口，步行約9分鐘

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中環好去處 Day 2：中環壁畫街 → 太平山夜景

3. 中環壁畫街

中環除了高樓大廈與商業區外，其實也充滿藝術的一面，其中以中環的壁畫群最具代表性，遍佈了中環的不同大街小巷，是個打卡拍照的好地方！中環的壁畫路線由高至低可分為——「伊利近街 → Darphin → 酒吧壁畫 → 大口龍仔 → Madera Hollywood Hotel → 嘉咸街壁畫 → Uma Nota → Invader」。

「嘉咸街壁畫」是條聞名世界的壁畫街，每次來都一定看到不少人在打卡。（KKday授權使用）

壁畫群中以嘉咸街壁畫和大口龍仔最為著名，「嘉咸街壁畫」是條聞名世界的壁畫街，每次來都一定看到不少人在打卡。由本地塗鴉藝術家Alex Croft創作。細看壁畫，其描繪的原來是已經拆除的九龍城寨，色彩繽紛的唐樓中，收藏的是一代的歷史。至於「大口龍仔」，則是由日本樂隊SMAP成員香取慎吾花了三個晚上完成的，也是他在日本以外首件公共藝術作品。

如何到達：香港站E1出口，經過通往恒生總行的天橋，再通過中環街市，便直接到達中環登山電梯，直上便能到達伊利近街。

4. 山頂纜車

傍晚時分登上太平山頂，是浪漫又難忘的體驗。只需數十元就能乘搭享負盛名的山頂纜車，整條鐵路以鋼索拖行，列車依山坡斜斜的攀升，沿途伴有維多利亞港景緻，隨著坡度升高，視野逐漸轉為俯瞰，坐在車廂內往外看，沿途可見香港高樓與林木錯置。高樓大廈，山邊的樹木看起來也都倒斜了！從白天到日落都能感受不同風貌的香港。

登上太平山山頂後，可以在凌霄閣摩天台360度盡覽無死角的香港城市景緻，白天與夜晚都有不同的視野。居高臨下鳥瞰山下風光，由近觀活力無限的都會景緻，到遠晀新界清新宜人的翠綠山巒。觀景後到凌霄閣享用佳餚美食、逛逛特式商店，享用互動娛樂設施，在醉人景緻中盡情玩樂。

地址：香港中環太平山 開放時間：07:00 – 20:00 門票費用：HKD $74 起 如何到達：中環站J2出口，步行約15分至中環天星碼頭(7號碼頭)，乘坐15C穿梭巴士，轉搭山頂站的纜車。

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