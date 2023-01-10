【尖沙咀好去處】尖沙咀好去處13大推介！平時去尖沙咀，總是離不開行街食飯？原來尖沙咀鬧市隱藏著不少值得一訪的打卡位，本文將推介13個尖沙咀好去處，其中包括猶如歐洲小鎮的英倫風紅磚高塔、純白復古建築、百年古蹟等，還有很多尖沙咀美食，下次放假一於去尖沙咀一日遊！

尖沙咀好去處13大推介！英倫風紅磚高塔、純白建築打卡、海景日落

尖沙咀好去處【1】尖沙咀鬧市後花園

有沒有想過尖沙咀鬧市原來都有得行山！位於尖沙咀的訊號山花園既方便又多歐式打卡位，有種置物郊外一樣的感覺，最重要的是由尖沙咀港鐵站出發行10分鐘左右就去到，適合各位又懶又想打卡的大家！

尖沙咀好去處【1】前往方法+打卡位：

尖沙咀好去處【2】純白英式復古建築

香港有不少極具英式古典味的建築物，雖然風格各異，但大部分仍然保留復古建築的特色和魅力。位於尖沙咀九龍公園旁邊的香港文物探知館，就是其中一幢英式純白古典建築物，充滿復古氣息，還有不少必到打卡位及參觀文物展覽，假日打卡又多個好去處！

尖沙咀好去處【2】前往方法+打卡位：

尖沙咀好去處【3】海運觀景台

位於尖沙咀海港城頂層的觀景台可以飽覽270度維港超開揚景色，亦可以在草地上休閒漫步觀賞日落！而觀景台另一邊是海運大廈天台停車場，向來是攝影發燒友的攝影勝地，以全白色建築為主，輕易就可以拍出日系小清新的打卡照！

（圖片來源：海港城）

尖沙咀好去處【3】海運觀景台

地址：尖沙嘴海港城海運大廈頂層

開放時間：上午7時至凌晨12時



尖沙咀好去處【4】聖安德烈堂

聖安德烈堂位於熱鬧的彌敦道，是九龍區歷史最悠久的基督教教教堂。聖安德烈堂經歷二戰戰火洗禮，為深紅磚外牆添上歷史的痕跡。

教堂屬於歌德復興式風格，教堂上有尖拱形窗戶、曲線窗花和彩色玻璃窗，遊人可以在教堂門外拍照，逢星期日設有英語崇拜及普通話崇拜，到訪時緊記保持安靜，以免影響儀式進行。

尖沙咀好去處【4】聖安德烈堂

地址：九龍尖沙咀彌敦道138號

開放時間：星期一至星期日上午7時30分至晚上10時30分



尖沙咀好去處【5】古物古蹟辦事處

聖安德烈堂旁邊就是古物古蹟辦事處總辦事處，前身是九龍英童學校，為現存最古老為外藉居民而建的學校建築物，至今已擁有逾百年歷史。

建築物保留了典型的維多利亞式風格，拱型紅磚外牆散發出濃厚的殖民色彩，可以穿梭寬闊游廊下拍出充滿復古感的照片！但要留意，建築物室內不開放參觀，故訪客可在室外欣賞建築物及拍照，同樣要緊記避免大聲喧嘩。

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尖沙咀好去處【5】古物古蹟辦事處

地址：九龍尖沙咀彌敦道136號



尖沙咀好去處【6】香港樂高探索中心

香港樂高探索中心由成千上萬塊LEGO打造而成，內有10個不同主題園區，可以大玩刺激的機動遊樂設施，亦有專門播放3D電影的動感影院等，大人小朋友都可以玩得盡興！香港樂高探索中心單次全日門票$240，其他套票價錢可於官網查詢。

尖沙咀好去處【6】香港樂高探索中心

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

開放時間：上午11時至晚上7時



尖沙咀好去處【7】日清合味道紀念館

由日清食品舉辦的「合味道紀念館」首次跳出日本，去年於尖沙咀正式開幕，主打3大DIY體驗，包括出前一丁、合味道杯麵和穀物麥片工作坊。

尖沙咀好去處【7】地址+打卡位：

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尖沙咀好去處【8】1881 Heritage

1881前身是香港水警總部，這座維多利亞式建築物屹立尖沙咀逾12年，現時被改建成為酒店、餐廳及高級時裝店。值得一提的是，現時仍可以在1881參觀到前水警總部的時間球塔，當時為來往香港的船隻提供報時服務，相當有歷史價值！

尖沙咀好去處【8】1881 Heritage

地址：九龍尖沙咀廣東道2A



尖沙咀好去處【9】香港藝術館

香港藝術館不時舉行各類型的藝術展覽，其中較具互動性及有趣的展覽，包括「虛實之間」，作品由實體和虛擬兩部分組成，觀眾可透過度身設計的 AR 應用程式，與香港藝術館的精選四大館藏互動；「不加思索自畫像」包括一個大型LED顯示屏、一組可移動的長凳和三部輕觸式顯示屏，遊客亦可以揀選藏品中不同的眼睛、鼻子和嘴巴圖像，或用自己的面孔來組成獨特的自畫像。

（圖片來源：香港藝術館）l

在香港藝術館除了參觀最新展覽外，香港藝術館亦有不少打卡位！在藝術館每層都設有寬廣的落地玻璃，天然光可直接照射入館，採光十足，在午後到訪，可以感受陽光光線的變化，同時飽覽180度維多利亞港景色！

尖沙咀好去處【9】香港藝術館

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號

開放時間：星期一至三、五上午10時至下午6時；星期六、日及公眾假期上午10時至下午7時；星期四休館（公眾假期除外）

電話：2721 0116



尖沙咀好去處【10】香港太空館

香港太空館除了設有兩個常設展覽，館內的天象廳更會定時上映立體球幕電影及天象節目！最新立體球幕電影就是《極地尋龍3D》，運用電腦圖像重塑出過去的南極洲，讓觀眾可以欣賞到活現眼前的恐龍和奇珍異獸；天象節目則有《隼鳥2號—星源再覓》，可以跟著無人探測器在浩瀚宇宙中遊歷探險。

（圖片來源：Royal Park Hotel）

尖沙咀好去處【10】香港太空館

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號

開放時間：星期一、三至五下午1時至下午9時；星期六、日及公眾假期上午10時至下午9時；星期二休館（公眾假期除外）

電話：2721 0116



尖沙咀好去處【11】歷史博物館

歷史博物館現有展覽包括「經典再現 ── 香港故事精華展」、「舊影藏珍 ── 香港早期歷史圖片展」等。另設有免費工作坊，如鑄幣工作坊、沙嗲牛肉通粉早餐迷你模型製作、懷舊磁磚杯墊工作坊等，有興趣參加的話可以在博物館1樓大堂領籌，先到先得，額滿即止。

尖沙咀好去處【11】歷史博物館

地址：尖沙咀漆咸道南100號

開放時間：星期一、三至五上午10時至下午6時、星期六、日及公眾假期上午10時至下午7時；星期二休館（公眾假期除外）

電話 : 2724 9042



尖沙咀好去處【12】香港科學館

香港科學館將於7月8日至11月16日舉行大型恐龍展覽，這個恐龍展會展出8組來自德國、瑞士和荷蘭博物館及機構的珍貴史前生物化石標本，大部份屬首次在香港展出，包括三角龍、異特龍、西龍、梁龍和暴龍的骨架，更會配合多媒體互動體驗裝置展出。市民可免費入場參觀展覽！

尖沙咀好去處【12】香港科學館

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道2號

開放時間：星期一、二、三及五上午10時至下午7時、星期六、日及公眾假期上午10時至下午9時；星期四館（公眾假期除外）

電話 : 2724 9042



香港科學館｜香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記

展期：2022年7月8日至11月16日



尖沙咀好去處【13】自助烘焙店

如果去尖沙咀已不想逛街或打卡，可以試試去自助烘焙店Bakebe，烘焙用品一應俱全，只要跟隨店內的食譜，就可以成功製出美味的蛋糕，簡單又方便，最重要是不用自己清洗用具。最適合家中沒有專業烘焙用具、但又想和朋友或另一半一起製作蛋糕、甜品的人。

尖沙咀好去處【13】自助烘焙店Bakebe

地點：尖沙咀彌敦道118號美麗華商場1樓170號

時間：11:00 - 20:00

電話：31658279

