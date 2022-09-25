大阪新酒店2022木系設計！今年1月全新開幕 交通方便最平$253/晚

【大阪新酒店2022】政府剛宣布防疫政策放寬至「0+3」，相信港人已經蠢蠢欲動準備即刻來一場說走就走的旅行！而日本大阪當然也是最受港人歡迎的目的地之一，今次接著介紹的大阪新今宮知鄉標準酒店（CHISUN STANDARD Osaka Shin Imamiya）於2022年年頭剛剛開幕，地理環境十分方便，最重要價錢亦相當實惠，最平每晚JPY4600（約HKD253）就可以入住！即睇2022年年頭剛剛開幕的大阪新酒店詳情！

大阪新酒店2022｜今年1月全新開幕！木系設計+超方便最平$253/晚

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官方圖片

這間大阪新酒店是2022年1月剛剛正式開幕的大阪新今宮知鄉標準酒店，位於大阪難波市中心位置，只需不行1分鐘即可到達新今宮駅前，步行6分鐘可到達動物園前駅，出行相當方便。而四周圍都有多個人氣景點，包括通天閣、天王寺動物園、新世界本通商店街、動物園前一番街商店街、萩之茶屋北公園等等。

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大阪新今宮知鄉標準酒店於今年1月正式開業，都頗受各大旅遊平台用戶歡迎。不僅因為地理位於相對市中心位置，其室內裝潢都相當舒適。以深色木系為主題，加上酒店大堂有落地玻璃，給人簡約舒適的感覺。

而這間大阪新酒店客房房型方面主要分3種，分別是小型雙人房、標準雙人房，以及高級雙人房，房間大小由130呎到240呎不等，連早餐連稅最平4600日圓（約HKD253），高級雙人房最貴都只是7030日圓（約HKD386），以大阪新酒店來說，絕對是相當划算，打算去大阪的話，不妨考慮一下！

大阪新今宮知鄉標準酒店（CHISUN STANDARD Osaka Shin Imamiya）

地址：〒557-0016大阪府大阪市西成區花之北1-2-23

電話： 06-6631-2611

官方網站：https://www.solarehotels.com/en/hotel/osaka/cs-os/

