大阪最新3層螺旋滑梯遊玩體驗！TOWER SLIDER全長60米10秒瀡完

日本大阪的「通天閣」位於被稱為新世界的地區，2022年5月通天閣瞭望台正中間出現一座大型滑梯「TOWER SLIDER」，從地下一樓至地上22公尺全長共60公尺，體驗時間約10秒，嶄新的刺激設施也馬上成為網路上的熱門話題！這次LIVE JAPAN也來實際體驗「TOWER SLIDER」，並向大家介紹其魅力和樂趣囉！



通天閣小介紹

觀光客也喜愛的熱門地區──新世界，1912年以凱旋門為概念在頂樓打造高達64公尺艾菲爾鐵塔風格的鐵塔，這在當時可是亞洲第一高的鐵塔。含有「通往天空的高聳建築」的意義取名為「通天閣」，曾經因火災而燒毀過一次，在1956年因市民的希望而重建，至今作為大阪的象徵深受市民的愛戴，第二代的通天閣高103公尺，比起初代高了39公尺。

從大阪Metro惠美須町站步行3分鐘，只要從3號出口出來眼前就是通天閣，不用擔心迷路。

按圖看看通天閣大型瀡滑梯「TOWER SLIDER」的詳情和遊玩體驗👇👇👇

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通天閣從地下1樓延伸至地上5樓（懸空的瞭望台位於戶外），5樓有能夠一覽大阪的瞭望台，和摸摸腳底就能帶來幸運的比利肯神像，其他的樓層則有許多商店，是大阪數一數二的觀光景點。晚上則會點燈可以從瞭望台欣賞大阪的夜景，頂樓圓形的霓虹燈則是使用顏色組合來預報明天的天氣的預報裝置。

「TOWER SLIDER」超大溜滑梯是什麼？

全長60公尺的「TOWER SLIDER」，可以從通天閣3樓中間的瞭望台一路滑降至地下1樓，以螺旋狀的方式圍繞著東側的電梯塔。至今只是欣賞風景的觀光設施，但現在導入了遊樂設施的元素，讓人更能感受通天閣的樂趣，成為一處刺激設施。

最上層搭乘口的上下兩處都是支柱，在地震等災害發生時也能成為安全的逃生路徑，懸空構造的免震溜滑梯也是全世界鮮少看到的。

高中生～65歲為1,000日圓，國小～國中為500日圓，從國小生到65歲都能體驗，國中生以下需要監護人的簽名，此外身高120公分以下、體重100公斤上、喝酒的遊客等是不能體驗溜滑梯的喔。

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接下來要體驗超級刺激的遊樂設施囉！

首先先到通天閣地下1樓購買「TOWER SLIDER」的門票，同樓層還有免費入場的地區專櫃「通天閣Wakuwaku Land」，此處販賣許多和關西相關的食品廠商的商品，體驗完遊樂設施後記得去挑選手信喔！可以用現金、信用卡、行動支付的iD、PiTaPa、WAON，或者是銀聯卡購買「TOWER SLIDER」的門票和Wakuwaku Land的商品。

在地下1樓的受理處和2樓電梯附近有擺放平板，除了日文外還有泰文、英文、簡體中文、繁體中文、韓文，雖然人數不多但也有能夠對應英文或中文的工作人員，各樓層也都有準備翻譯機「Poketalk」，讓觀光客也能順利溝通。

在英文、中文等外語版本的承諾書上簽名，購買門票，再將行李放進專用的置物櫃中，安全起見也把相機、手機等一起放進免費的置物櫃中吧！

放好行李後工作人員就會提供安全帽和專用的滑行袋，帶著這些前往2樓。搭乘電梯到2樓再經過專用的螺旋梯前往3樓，螺旋梯旁貼有描繪著滑行姿勢的告示，雙手握拳放在胸前，雙腳張開，可以從頭看到腳尖的姿勢，讓人越來越緊張了！

終於到達溜滑梯的入口，在等待時先戴好安全帽，可以從溜滑梯內聽到前頭遊客交雜笑聲，恐懼和興奮的尖叫聲，實在讓人心裡有點緊張！

終於輪到小編了！在起點躺著，雙腳放進滑行袋的口袋中，伸直身體，頭部稍微抬高就準備OK了！跟設置在上方的攝影機揮手說聲「我要出發了！」就開始滑行囉！

從地上22公尺滑行約10秒鐘，陡峭的30度和速度幾乎和滑雪跳台的標準台一樣！進入管狀形的滑梯中就像是來到「新世界」！小編還以為已經從上下左右的各種角度看遍通天閣了，沒想到被粉色、黃色LED燈照射的黑暗區炫麗的讓人震驚！通天閣所講究的華麗「大阪風格」在這10秒鐘完美重現。

就像沒有風速的刺激型遊樂設施，在感受著嶄新的刺激體驗後，瞬間就抵達工作人員所迎接的終點，順帶一提這個繽紛的終點是以「任天堂」的某款知名遊戲為設計概念。

「TOWER SLIDER」體驗影片在這看！👇👇👇

這個滑梯還有一個特色，那就是可以用手機來下載自己的體驗影片，可以在售票處旁拿到QR碼還能上傳到社群網站，一定是最特別的大阪回憶！

大阪的新特色「TOWER SLIDER」其速度和從轉彎處感覺到的橫向加速度非常刺激！從溜滑梯才能看到的通天閣、充滿未來感的燈光，讓人想睜開眼睛滑行好好欣賞！通天閣進化成「有著遊樂設施感受的瞭望台」，讓曾經到過通天閣的朋友也可以再訪體驗嶄新的溜滑梯喔！

正在實施的新冠病毒對策

設施內‧設備等進行消毒‧除菌‧清潔／設置除菌‧消毒液／客人出入時進行消毒／設施內實施換氣／裝工作人員佩戴口罩‧洗手‧消毒‧漱口‧量體溫／謝絕身體不適的客人入店／要求客人配合佩戴口罩



通天閣

地址：〒556-0002 大阪市浪速区恵美須東1-18-6

電話：06-6641-9555

營業時間：10:00〜20:00

費用：一般瞭望台高中以上900日圓、5歲～國中400日圓；特別戶外瞭望台「天望Paradise」、懸空瞭望台「TIP THE TSUTENKAKU」高中以上＋300日圓、5歲～國中＋200日圓

公休日：無



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