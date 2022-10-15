沙田好去處｜易行短程打卡必去貓仔山蝌蚪坪　開揚景色一覽無遺

貓仔山位處水泉澳以西，高海拔258米，而貓仔山以北有一個平坦的山頭「蝌蚪坪」是貓仔山中視野最開揚的觀景台位置。貓仔山和蝌蚪坪，由於鄰近民居，是附近居民的晨運熱點。



在黃大仙慈雲山法藏寺旁的大馬路一直上走。看見觀音佛堂的牌便差不多到達獅子亭。在獅子亭的對面往沙田方向走，會看見士多及公廁，在分支選左邊走（重要分支）。

往前走小段留意右邊的小路，同時左邊有指示牌標示往「衛奕信徑5段」。之後一直輕鬆的慢走。看見下山的樓梯便開始留意右方小路，此乃為重要分支。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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小路直走便是貓仔山。從貓仔山向下走便是一片開揚景色。不久便可以遠觀蝌蚪坪。從沙田圍出發到蝌蚪坪非常簡單，因此吸引了不少遊人上來打卡。之後返回剛才的路口下山。沿路有清晰指示往沙田博康邨。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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註：（九巴）3M，15A，2F，3C 慈雲山（北）站下車

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