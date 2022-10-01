沙田好去處｜漫步道風山基督教叢林　必搵12米高大十字架打卡

道風山（英語：Tao Fong Shan）是以道風山基督教叢林命名之一座山。於1930年建成的建築群，現已成為香港二級歷史建築，而其東面屹立著一座高12米的十字架，成為該處的地標。在主建築群外圍小徑經過一條窄路，通過「博愛門樓」及一牌樓式的窄門名「生命門」，前面便是「大十字架」，昔日面向沙田海（現時沙田市中心），上刻「成了」。



由沙田鐵路站B出口旁的斜路往下走，然後在沙田鄉事委員會側的樓梯上山（有道風山的指示牌）。不久便看見迴旋處，轉右按指示牌上山。

到了主建築群外有猴子出沒，謹記手中不要拎任何食物和膠袋，在接近馬路的盡頭在分支點向右行上山。（因疫情關係宗教設施可能關閉，出發前請先查看相關資訊）記住留意場所有沒有開放呀！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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沿路看見「友愛村」的路牌，在分支點再次往右上山。正式進入叢林路段，左右兩邊都有大樹遮蔭，看見分支往右上，開始要爬樓梯了。

看見民政事處的牌右走，之後有部分路段風景較開揚。再走一段平路，真的最後一次轉右下山了！下山前看見晨運客的自製運動器材，不妨玩下！註：離開時在穗禾路有小巴往沙田。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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