Visit Japan Web教學懶人包！日本官方確認將在11月中取代MySOS

Visit Japan Web教學一文睇！記者獲日本官方電郵確認，入境日本11月中將改用Visit Japan Web，取代現有的MySOS填寫入境表格、海關申報表及檢疫手續等，而記者亦嘗試Visit Japan Web步驟簡單易用，可以一文睇清Visit Japan Web填寫流程及準備文件。

Visit Japan Web教學超簡單！日本入境必睇步驟/文件/注意事項

日本於10月11日起重新開放自由行旅客入境，而在入境日本前，現時旅客需要先下載MySOS手機應用程式，提前完成部分檢疫手續，於入境時出示MySOS的藍色頁面，就可以用快速通道入境日本。

日本官方電郵確認入境日本11月中改用Visit Japan Web以取代MySOS

不過，日本厚生勞動省宣布由11月14日起，入境日本的旅客需要轉用Visit Japan Web提交海關申報表、入境表格及檢疫資料。

至於會否以Visit Japan Web取代現時使用的MySOS，《好食玩飛》編輯部以電郵向日本厚生勞動省檢疫手續確認中心查詢，獲書面回覆指：「11月1日之後使用Visit Japan Web可以加快入境程序。而11月14日之後入境日本的旅客，請於11月1日以後登記使用Visit Japan Web，而不是MySOS。」

Visit Japan Web的頁面亦顯示預計11月中會公布「檢疫手續事前登錄」步驟，料將以Visit Japan Web取代mySOS。

Visit Japan Web早於2021年推出，具有「入國審查」、「海關申報」及「檢疫」功能，旅客可以在入境日本前於Visit Japan Web網站提交海關申報表及入境表格，搭飛機或者過關時就不需要再「填紙仔」，過關時出示QR Code就可以節省入境時間！

記者整理Visit Japan Web教學懶人包，讓大家可以一步步跟住申請！

Visit Japan Web：https://www.vjw.digital.go.jp

Visit Japan Web教學｜入境日本無須填紙仔！入境申報/檢疫一次過

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

填寫資料前，旅客需要先建立Visit Japan Web的帳號。輸入電郵地址及設定密碼後，電郵地址會收到由系統發出的認證碼。輸入認證碼後，就代表成功建立Visit Japan Web帳號。

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

建立帳號後，就可以填寫「本人資料」。

【2.1】首先，確認是否持有日本護照及日本再入國許可簽證（如工作簽證、學生簽證等）。

【2.2】再按指示填寫姓名、出生日期、國籍、性別及護照號碼。

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.3】如與小朋友或長者同行，亦可以點選新增同行家人，填寫相關資料。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.1】點選「新增登錄」．

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.2】填寫旅行名稱（非必填項目，如不填寫，系統會自動默認為抵達日期）、抵達日期及航班資料。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.2】填寫抵達日本後的居住地點（酒店地址）及電話號碼。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄

點選「返回入境、回國手續」，點選「外國人入境紀錄」，填寫日本入境審查資料。

【4.1】填寫基本資料，包括姓名、出生日期、居住地。

Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄

【4.2】填寫入境目的、抵達航班編號、停留日數、住宿地點及聯絡資料等。

Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄

【4.3】填寫入境「提問事項」。

Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄

【4.4】確認輸入內容後按「登錄」。

【4.5】返回主頁後，點選「外國人入境紀錄」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到入境審查需要的QR Code。

Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄

Visit Japan Web教學【5】填寫海關申報表

點選「返回入境、回國手續」，按「攜帶品、後送物品申報」，填寫海關申報表格。

【5.1】填寫職業、抵達日本日期及出發地點等。

Visit Japan Web教學【5】填寫海關申報表

【5.2】輸入同行家人數目。

Visit Japan Web教學【5】填寫海關申報表

【5.3】填寫日本住宿或酒店地址詳情。

Visit Japan Web教學【5】填寫海關申報表

【5.4】回答「申報資訊」。如符合點選「是」，不符合點選「否」。

Visit Japan Web教學【5】填寫海關申報表

【5.5】完成登錄資料後，返回主頁點選「海關申報準備」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到海關申報所需的QR Code。

入境時，在海關檢查處出示護照及海關申報QR Code，就可以使用電子申報裝置。

Visit Japan Web教學【5】填寫海關申報表

記者於今日（10月13日）完成登記Visit Japan Web，目前可以填寫的部分包括「入境審查準備」及「海關申報準備」，頁面顯示預計11月會公布「檢疫手續事前登錄」。