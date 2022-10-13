Visit Japan Web教學懶人包！日本官方確認將在11月中取代MySOS
Visit Japan Web教學一文睇！記者獲日本官方電郵確認，入境日本11月中將改用Visit Japan Web，取代現有的MySOS填寫入境表格、海關申報表及檢疫手續等，而記者亦嘗試Visit Japan Web步驟簡單易用，可以一文睇清Visit Japan Web填寫流程及準備文件。
Visit Japan Web教學超簡單！日本入境必睇步驟/文件/注意事項
日本於10月11日起重新開放自由行旅客入境，而在入境日本前，現時旅客需要先下載MySOS手機應用程式，提前完成部分檢疫手續，於入境時出示MySOS的藍色頁面，就可以用快速通道入境日本。
日本官方電郵確認入境日本11月中改用Visit Japan Web以取代MySOS
不過，日本厚生勞動省宣布由11月14日起，入境日本的旅客需要轉用Visit Japan Web提交海關申報表、入境表格及檢疫資料。
至於會否以Visit Japan Web取代現時使用的MySOS，《好食玩飛》編輯部以電郵向日本厚生勞動省檢疫手續確認中心查詢，獲書面回覆指：「11月1日之後使用Visit Japan Web可以加快入境程序。而11月14日之後入境日本的旅客，請於11月1日以後登記使用Visit Japan Web，而不是MySOS。」
Visit Japan Web的頁面亦顯示預計11月中會公布「檢疫手續事前登錄」步驟，料將以Visit Japan Web取代mySOS。
Visit Japan Web早於2021年推出，具有「入國審查」、「海關申報」及「檢疫」功能，旅客可以在入境日本前於Visit Japan Web網站提交海關申報表及入境表格，搭飛機或者過關時就不需要再「填紙仔」，過關時出示QR Code就可以節省入境時間！
記者整理Visit Japan Web教學懶人包，讓大家可以一步步跟住申請！
Visit Japan Web：https://www.vjw.digital.go.jp
Visit Japan Web教學｜入境日本無須填紙仔！入境申報/檢疫一次過
Visit Japan Web教學【1】申請帳號
填寫資料前，旅客需要先建立Visit Japan Web的帳號。輸入電郵地址及設定密碼後，電郵地址會收到由系統發出的認證碼。輸入認證碼後，就代表成功建立Visit Japan Web帳號。
Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料
建立帳號後，就可以填寫「本人資料」。
【2.1】首先，確認是否持有日本護照及日本再入國許可簽證（如工作簽證、學生簽證等）。
【2.2】再按指示填寫姓名、出生日期、國籍、性別及護照號碼。
【2.3】如與小朋友或長者同行，亦可以點選新增同行家人，填寫相關資料。
Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程
【3.1】點選「新增登錄」．
【3.2】填寫旅行名稱（非必填項目，如不填寫，系統會自動默認為抵達日期）、抵達日期及航班資料。
【3.2】填寫抵達日本後的居住地點（酒店地址）及電話號碼。
Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄
點選「返回入境、回國手續」，點選「外國人入境紀錄」，填寫日本入境審查資料。
【4.1】填寫基本資料，包括姓名、出生日期、居住地。
【4.2】填寫入境目的、抵達航班編號、停留日數、住宿地點及聯絡資料等。
【4.3】填寫入境「提問事項」。
【4.4】確認輸入內容後按「登錄」。
【4.5】返回主頁後，點選「外國人入境紀錄」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到入境審查需要的QR Code。
Visit Japan Web教學【5】填寫海關申報表
點選「返回入境、回國手續」，按「攜帶品、後送物品申報」，填寫海關申報表格。
【5.1】填寫職業、抵達日本日期及出發地點等。
【5.2】輸入同行家人數目。
【5.3】填寫日本住宿或酒店地址詳情。
【5.4】回答「申報資訊」。如符合點選「是」，不符合點選「否」。
【5.5】完成登錄資料後，返回主頁點選「海關申報準備」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到海關申報所需的QR Code。
入境時，在海關檢查處出示護照及海關申報QR Code，就可以使用電子申報裝置。
記者於今日（10月13日）完成登記Visit Japan Web，目前可以填寫的部分包括「入境審查準備」及「海關申報準備」，頁面顯示預計11月會公布「檢疫手續事前登錄」。
Visit Japan Web會於何時正式使用於入境日本？
Visit Japan Web會於11月中開始正式使用於入境日本。
Visit Japan Web填寫時間大約需時多久？
Visit Japan Web填寫時間大約需時5至10分鐘左右。