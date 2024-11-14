日本旅遊禁忌2025｜大阪禁煙令　邊走邊吃無禮貌隨時犯12失禮行為

日本禁忌話題｜去日本旅遊最希望就是去到當地人才曉的地方、品嚐地道美食，深入了解當地文化！但同時亦要遵守當地法例和基本禮儀！在11月11日，日本大阪市政府宣布由2025年1月27日起全面禁止路邊吸煙，違法者會被罰款1,000日元（約50港元），所以到大阪旅遊的港人要注意，以免在當地人面前留下負面印象，也會令旅途掃興。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了12件在日本不能做的事，出發前了解一下當地禁忌，即看下文！



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有些人可能覺得日本人難相處，當地傳統規矩繁多，其實是因尚未了解日本文化和相處方式。當然習慣也並非一時之間可以完全改變，相信了解當地文化，盡量配合，減少因遊客帶來的城市破壞，自然便能相處得更加融洽。

日本旅遊禁忌2025｜【1】在路邊吸煙

大阪市長橫山英行在11月11日的市議會特別審計委員會會議上宣布，大阪市將於2025 年1月27日，在4月的世博會開幕之前，全市範圍內實施街頭吸煙禁令，違規者則會被罰款1,000日元（約50港元）。政府會設立140多個吸煙站，包括新建吸煙站和改造現有吸煙站。大阪市長預計在世博會開幕時，吸煙站的數量將增加到300個左右。

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不過，其實大阪市政府早於2007年制定了街頭禁煙條例，所以JR大阪站附近以及繁忙的戎橋和心齋橋等6個旅遊勝地一直在全面禁煙。

日本旅遊禁忌2025｜【2】對陌生人拍照

去旅行「打卡」就必定的了！但旅人要留意，日本人非常注重私隱，如果拍照或者自拍都要小心不要拍到陌生人。如果想拍一些穿和服的女生們，要先獲得她們同意方能拍照，以免引起誤會！

日本旅遊禁忌2025｜【3】扶手梯站位

香港扶手電梯有分左右線，日本也有，而且每個城市都可能有不同！日本東京扶手電梯是「左企右行」，而日本則是「左行右企」，而甚至有些縣（例如埼玉縣）是禁止在扶手電梯上行走。如果沒有提前做功課，到時候「跟大隊」也不失為一個好方法。

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日本旅遊禁忌2025｜【4】進入室內除鞋要注意

日本有些室內空間需要客人在玄關脫鞋方能進內。而脫鞋時，很多人為求方便，會直接坐在地上背朝屋內拖鞋，這樣會給人一種「屁股對著別人店」的感覺，原來也算是不禮貌的行為。正確動作應該是背朝門口面向屋內，將鞋子脫下，再側身蹲下來、將鞋子的鞋尖朝外擺放。

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日本旅遊禁忌2025｜【5】跟朋友道別時要回頭

日本人注重禮貌、打招呼禮儀，每當和日本人說再見後，通常都會在回望，並想對方揮手，有祝福和珍重的寓意。如果想要和日本人打好關係，記得要謹記打招呼禮儀喇！

日本旅遊禁忌2025｜【6】餐桌禮儀

說到餐桌禮儀，亞洲人對於使用筷子本來就有很多講究，但有些使用筷子習慣在港人看來很平常，卻在日本則被視為不禮貌。如港人用外賣筷子前，習慣互相摩擦筷子以去除表面的木刺，但這種行為在日本會被視為沒有教養，也代表著「店家提供的筷子品質不良」、「店家提供品質不佳的餐點」的意思，店員看到可能會不悅。

而且吃飯途中將筷子橫放在腕上，會讓店員誤以為「已經吃飽了」，有暗示收碗的意思，所以大家如果還沒吃飽，就不要這樣了。

另一個使用筷子的大忌則是「渡箸」（はしわたし），意思是用筷子互相傳遞食物。用筷子夾食物給人相當常見，但切記不要用自己的筷子去夾別人筷子上的食物，因為只有在葬禮上火化親人遺體時，才會有「筷子撿骨」的動作，是很不吉利的。

日本旅遊禁忌2025｜【7】有紋身要注意

日本有很多溫泉泡湯會拒絕刺青人士入內泡湯，並不是因為覺得刺青會污染溫泉水質，而是因為日本人有著「刺青等於黑道或是暴力集團」的刻板印象，一直會影響泡湯人士的心情。但隨著時尚潮流的轉變，身上有刺青的人越來越多，因此有些溫泉設施對刺青人士也有所放寬，但建議想泡溫泉的刺青人士，可先準備好能把大片刺青遮起來的刺青貼布，再入內泡湯，以免引起其他泡湯人士不滿。不過，現在有部分溫泉旅館／大眾浴池已開放讓有紋身者進入，建議先向店家查詢。

日本旅遊禁忌2025｜【8】乘搭公眾交通工具

去日本旅遊乘坐交通工具最方便，不過進入車廂前應把手機調靜音，盡量不要在車上講電話，與朋友交談時記得要壓低聲量，車門打開時先下後上，都屬於基本禮儀。

另外，雖然日本沒有明文規定車廂內不准飲食，但為避免有強烈氣味傳出，或不慎打翻食物而影響到其他乘客，都建議大家盡量不要在車廂內飲食。

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日本旅遊禁忌2025｜【9】結帳時將錢放到碟盤上

日本的店鋪或餐廳內的收銀處通常都有個碟盤，結帳時客人可以將信用卡和現金擺放在碟盤內，方便店員找換現金，不一定用手交接錢財。

日本旅遊禁忌2025｜【10】切勿邊走邊吃

香港「掃街」文化深得人心，很多港人早已習慣這種速戰速食的飲食文化，但如果在日本做同樣行為，當地人會覺得反感，而且邊走邊吃會容易產生食物殘渣，變相是破壞城市衛生的行為，因此大家切記就算趕時間，也盡量避免在日本邊走邊吃。

日本旅遊禁忌2025｜【11】垃圾分類

日本很注重公共衛生問題，因此對處理垃圾也有分類，現時在日本，垃圾可分為四個主要類別：可燃垃圾（紅色）、不可燃垃圾（藍色）、資源回收（綠色），以及大件垃圾。日本大街小巷中的垃圾桶不是每個都能裝載所有垃圾，例如在販賣機旁的垃圾桶只能扔瓶罐，建議旅人在扔垃圾前實現看清垃圾桶上的標籤，才能稱得上是有質素的旅人。

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日本旅遊禁忌2025｜【12】洗淨身體才能進入温泉

一般温泉、浴池是公眾場所，温泉、浴池的整潔程度取決於入場者的衛生，浴場一般沒有獨立廁格或化妝室，當地人進入温泉便會自動自覺地在公共沐浴位置洗淨身體、缷妝，如果擔心在陌生人面前赤裸，便要考慮是否適合使用該設施。