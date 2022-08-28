泰國6大水上樂園及主題樂園　漩渦池波浪池仲有世界最長水滑道

你有多久沒去主題樂園和水上樂園？當然，夏季最受歡迎的活動是去主題樂園或水上樂園消暑。此外，在過去的疫情期間，我們可能已經離開遊樂園很長時間了，所以讓我們回到過去，KKday小編推介6個必須體驗一次的遊樂園和水上樂園，大家快點收藏起來一次過玩過夠！



今次為大家介紹泰國6大水上樂園及主題樂園，無論是一家大細抑或與情人度蜜月，都有不同選擇～▼▼▼

+ 44

1. 曼谷暹羅神奇公園

可能沒有人確切知道暹羅公園的名字。這個神奇公園是泰國最好的主題樂園之一，佔地48公頃，既是水上樂園又是遊樂園，已經有40多年的歷史了！

這個地方的亮點是巨型滑梯、過山車和其他數十種遊樂設施。如超級有趣的過山車、迴旋鏢、雙層旋轉木馬、迪斯科旋轉木馬及小船等，但如果你還沒有去過這個傳奇的水上樂園和主題公園，您一定能不要錯過它！

景點詳情：

地址：Siam AMAZING Park, 203 Suan Siam Rd Khwaeng Khan Na Yao, Khet Khan Na Yao, Bangkok 10230 Thailand

交通：乘坐輕軌列車到勝利紀念碑BTS站，然後乘公共汽車或麵包車前往遊樂園（約30分鐘車程）

開放時間：10:00am-6:00pm



2. 夢幻世界主題樂園

另一個歷史悠久的主題樂園，和暹羅公園一樣，是夢幻世界。這是一個面積約25公頃的遊樂園。有許多遊樂設施是亮點，創造了與其他地方一樣的刺激！如雪城、龍捲風、天空過山車、大峽谷超級飛濺、水上樂趣、鬧鬼的城堡、卡丁車、碰碰船等等！如果你能再次回到夢想世界充滿樂趣的日子，那將是一個好主意～

被稱「泰國迪士尼」的夢幻世界主題樂園有四個主要園區，一定可以滿足不同年齡層的朋友！

景點詳情：

地址：Dream World 62 Moo 1 Rangsit-Ongkharak Road (km.7) Thanyaburi, Pathumthani 12130

交通：

1.曼谷BTS「Victory Monument」站，於附近的北區巴士總站轉搭188公車

2.曼谷MRT「Chatuchak Park」站，出口步行500m轉搭538公車

開放時間：10:00am – 5:00pm



3. Pororo水上樂園BKK

喜歡曼谷水上樂園的朋友都可到Pororo水上樂園BKK享受不同的水上玩樂設施！在佔地超過10,000平方公尺的地方玩樂，體驗刺激的水上冒險！園內亦可找到韓國經典卡通人物「小企鵝」的蹤影～

它也是泰國最受歡迎的水上樂園之一！位於曼谷商場頂樓，相當特別。

景點詳情：

地址：6/F, Central Plaza Bangna 587-589 Debaratana Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260

交通：BTS「Udomsuk」站5號出口，走至7-Eleven前的巴士站，轉乘往Central Plaza Bangna的免費接駁車（每20 – 30分鐘一班）

開放時間：平日 10:30am – 7:00pm；週末及假期 10:00am – 7:00pm



4. 華欣黑山水上樂園 | Black Mountain Water Park

位於華欣的黑山水上樂園佔地超過 4000 平方米，有不同水上遊樂設施，滑梯都有9種類型，有游泳池、漩渦池、兒童池，甚至還有人造波浪！

如果想慢慢享受設施的話，可以到「懶人池」，坐在救生圈上隨水流而走，經過水吧更可以喝杯西瓜汁消暑！

景點詳情：

地址：1 Moo 2 Tambon Hin Lek Fai, Hua Hin, 77110

交通：可在華欣Clock Tower旁坐Shuttle Bus，去程時間為09:30、11:00、 12:30，回程時間為14:00、15:30、17:00

開放時間：10:00am-5:00pm



相關文章：網民數港人愛遊泰10個原因 最愛泰國人有禮▼▼▼

+ 12

5. 芭堤雅羅摩衍那水上樂園 | Ramayana Water Park

讓我們來到距離曼谷市區不遠的一個水上樂園，這裡有泰國世界上最大的水上樂園。羅摩衍那水上樂園擁有各種世界一流的滑水道。而Python和 Aquaconda以及Aqua過山車肯定會讓水上樂園愛好者高興，是世界上最長的水滑道！

還有一個雙波浪池、巨大的人工海灘中都可以沖浪！如果您是全家出行並有孩子，則有 2 個兒童區可供小朋友玩耍～

景點詳情：

地址：9 หมู่ที่ 7 Ban Yen Rd, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國

交通：離pattaya市區車程約45分鐘, RamaYana提供付費接駁服務，單程120泰銖/人, 可到入住酒店接駁，須事前預約

開放時間：星期六-日 11:00am – 6:00pm



6. Vana Nava叢林水上樂園 | Vana Nava Water Jungle

最後一個水上樂園要推薦的就是華欣瓦納納瓦水上叢林，這個地方很有名很受歡迎。位於華欣市中心的水上樂園，其亮點是巨大的錐形滑梯，亦是泰國最長的滑梯。在陰暗的氣氛中以各種激動人心的形式滑行，令人感到驚心動魄！當然，這個樂園的設施均使用了現代科技，安全標準非常高，大家就可以玩得安心又開心～

景點詳情：

地址：129/99 หมู่บ้านหนองแก, Nong Kae, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110, Thailand

交通：

1.從曼谷的勝利紀念碑，搭乘小面包車，3個半小時左右可以到達

2.瓦納納瓦靠近華欣火車站，從曼谷Hua Lamphong站搭乘火車約需4小時

開放時間：11:00am – 5:00pm



【本文獲「KKday」授權轉載。】