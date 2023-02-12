泰國景點｜清萊3大必去景點　白廟黑廟藍廟　卻只有一座是真寺廟

位於泰國北部的清萊(Chiang Rai)，除了自然景觀吸引無數遊客前來遊玩，白廟、黑廟、藍廟也是三大清萊必去景點。



這三座獨特建築，雖然距離不遠，但是顏色與風格差異巨大，帶你從潔白的天堂遊歷到暗黑的地獄，再見證宏偉魔幻的神秘寺廟。

潔白的天堂：清萊白廟

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「白廟」（White Temple ; วัดร่องขุ่น ; Wat Rong Khun）又名「白龍寺」、「龍昆寺」、「窪龍坤」、「靈光寺」，位於泰北清萊，由泰國華裔藝術家許龍才（Chalermchai Kositpipat）設計建造。清萊白廟始建於1998年，因為寺廟整體呈現素白色，並雕刻有各種華麗造型的白龍圖案，成為一座突破泰式傳統寺廟的獨特建築，吸引了不少遊客前來拍照打卡。設計者許龍才希望藉白廟將佛教與藝術完美融合，選用白色寓意佛陀的純潔和佛的智慧照耀宇宙。

👉 門票：外國人50泰銖、泰國人免費

👉 開放時間：06:30-18:00（每日開放）

👉 地址： 60 หมู่ที่ 1 Phahonyothin Rd, Pa O Don Chai, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai



地獄的象徵：清萊黑廟

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其實黑廟不是廟，而是一座私人博物館。「黑廟」又稱的「黑屋博物館（Baandam Museum ; พิพิธภัณฑ์บ้านดำ）」，由著名泰國藝術家塔頑（Thawan Duchanee）所設計，館內收藏有藝術家塔頑收藏多年的藝術作品，以黑色意象為主題的動物標本、獸骨等，希望藉此向大家傳達關於宗教、生死、好壞等對生命本質的思考，讓人參透生死奧妙，該博物館也被當地人視為地獄的象徵。

👉 門票：80泰銖

👉 開放時間：9:00-17:00（每日開放）

👉 地址： 333​ หมู่ 13 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ Nang Lae, อำเภอเมือง Chiang Rai



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神秘魔幻：清萊藍廟

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「藍廟」又名舞虎寺（Blue Temple ; Wat Rong Suea Ten ; วัดร่องเสือเต้น），泰文原意為「跳舞的老虎」，始建於1996年。藍廟由清萊白廟設計者的徒弟所設計建造，雖然規模較白廟小，但是整體外觀呈現耀眼宏偉的藍色，內部佛像精緻，是一座傳統與現代藝術完美融合的泰式寺廟。藍廟位於Rimkok區，距離清萊中心10分鐘車程，可免費開放參觀。

👉 免費參觀

👉 開放時間：07:00-20:00（每日開放）

👉 地址： 306 หมู่ที่ 2 Maekok Rd, Tambon Rim Kok, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai (Google map)



白廟、黑廟、藍廟，這三座雖然都是名為寺廟的清萊景點，但實際意義上的寺廟只有一座，你猜猜是哪座？此外，在泰國，進入寺廟參觀前整理好儀容，選擇有袖上衣與長褲穿著，不穿無袖上衣、膝蓋以上的短褲和裙子，不踩門檻，尊重當地風俗才能更好地體驗泰國文化喔。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】