環團推8條大嶼山郊遊線上路線圖　舊照片見證歷史變遷、地貌消失

秋風起，又踏入行山旺季。本周三（26日）是環保團體綠惜地球舉辦的「香港山徑日」，今年製作「行大嶼，惜大嶼」線上故事地圖，蒐集八條大嶼山行山熱門郊遊路線、沿山徑上自然生態，以及歷史故事，包括珍貴歷史照片，讓市民一邊行山一邊深度認識大嶼山的自然環境。



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綠惜地球早前獲大嶼山保育基金批出約168萬元，推動山徑環境教育，當中包括推出山徑故事線上地圖，介紹「行大嶼，惜大嶼」8條郊遊路線，涵蓋：

1.東涌至大澳

2.愉景灣至梅窩

3.貝澳濕地

4.昂坪至石門甲村

5.石壁（石壁水塘主壩警崗）至大澳

6.伯公坳至南山

7.東涌市中心至梅窩

8.伯公坳-鳳凰山頂-昂坪

路程需時由1.5小時至6.5小時不等，無論是親子遊，還是有相當行山經驗及體能人士，均能找到適合自己的行山路線圖。

線上故事地圖對比大嶼山新舊照片，見證島上變遷與自然和歷史風貌，訴說昔日光輝。以昂坪至石門甲村路線為例，「東山法門」牌坊由已故英國御用大律師、第一位定居在大嶼山的洋人貝納祺所建。據《大嶼山誌》記載，以前牌坊的另一面刻有「鳶飛魚躍」四字，以及對聯「到此已為無俗慮，上來自覺有天然」，均為明慧法師所書，現時橫匾已換上「東山法門」四字，對聯改為「到這裡一塵不染，行將去普利群生。」

行山路線途徑貝納祺創建的昂坪茶園，輝煌時期曾出產龍井、水仙等茶葉，更遠銷至英國、印度等地，亦有經營餐廳和渡假屋，並設有滾軸溜冰場及騎馬場等康樂設施，但現已荒廢多年。

從舊照片中亦找回已消失的事物。石壁水塘位於三面環山的石壁谷，原有四條村落，為興建水塘，政府徵收四村土地並安排遷徒居民，當中以石壁大村的歷史最悠久，可追溯至明代中期，1955年該村村民一度多達202人。水塘落成後，谷內原有村落、洪聖古廟、天后廟和石碧學校俱已永久淹沒於水塘之中。

此外，郊遊路線也包括市民行山打卡熱點大東山。網站張貼山徑垃圾、行山客貪方便「走歪路」令行山徑被越走越闊，以及去年12月連續兩周發生山火把山頭燒至焦頭爛額等照片，冀市民建立「無痕山林（Leave No Trace）」的郊遊態度，共同保護大嶼之美。