成田機場出東京市區5方法　Skyliner到日暮里36分鐘／巴士約$74起

成田機場交通｜介紹5大成田機場出東京市區方式，包括懶人必選的成田Express、超平價巴士、成田Skyliner等，最快只需約36分鐘就可到上野、池袋、新宿、銀座、新木場等地，車票約$74起！



成田機場交通方便，最快只需約36分鐘就可到上野、池袋、新宿、 銀座等地。（圖片來源：Unsplash/lourdes-tan）

成田機場交通 出東京市區5大方法

平時坐飛往東京的廉航，都會於成田國際機場（下稱成田機場）降落。有時候坐紅眼機，去到擔心無車搭出市區，或者想省到盡，揀最平方法直達上野、池袋、新宿、銀座、新木場等東京自由行熱門景點，其實亦有不少方法。如想最快抵達城區，只需約36分鐘；若想節省旅費，最平也只需$74起！

成田機場交通【1】廉價高速巴士

5間日本巴士公司設立共5條專線LCB（Low Cost Bus廉價高速巴士），於2022年8月起營辦，來往東京市中心地帶，包括東京及銀座、池袋、川口、豐洲市場，車費由1,400日圓起（約港幣$74），比大多交通方式便宜近半。

另外，前往池袋、新木場的車票設有網路預購優惠票價，若提早訂購，池袋優惠票單程為1,900日圓 （約港幣$100）；新木場優惠票單程為1,400日圓 （約港幣$74）。

廉價高速巴士

購票地點：成田機場廉價高速巴士櫃檯

票價：

東京・銀座：1,500日圓（約港幣$79）；

池袋：2,300日圓（約港幣$121）或網路預購：1,900日圓（約港幣$100）；

澀谷：2,500日圓（約港幣$132）；

豐洲市場：1,800日圓（約港幣$95）；

新木場：1,500日圓（約港幣$79）或網路預購：1,400日圓（約港幣$74）

上車地點：各航班大樓廉價高速巴士站



成田機場交通【2】成田Express 懶人必選

想在成田來機場前往東京、品川、澀谷、新宿、橫濱等，不想轉車的懶人們，可以選擇俗稱「成田Express」的「N'EX成田特快」；成田Express班次間隔為每半小時至1小時就有1班，而且可以一車直到東京站，所需時間為約53分鐘，雖並非最快的方式，但勝在可輕鬆掌握班次表，到埗東京市區前毋須轉車，非常方便。

成田Express可以一車直到東京站，所需時間為約53分鐘（圖片來源：成田Express）

車費方面，以成田機場第1候機樓站・成田機場第2、第3候機樓站為起點站，普通車廂由3,070日圓起（約港幣$162）；頭等車廂則為3,840日圓起（約港幣$203）。

此外，「N'EX成田特快」設來回車票，有效期為14天。成人票價為5,000日圓（約港幣$264）；兒童（6-11歲）為半價2,500日圓（約港幣$132）。要注意，成田Express的列車分為東京及橫濱兩個方向，上車前要切記先確認行車方向。

由成田機場去東京市區來回車費比較：

「N'EX成田特快」與一般由機場前往東京市區的東日本鐵路比較下最為便宜，其中往返東京大船最為划算，以成人車資對比，可節省4,400日圓（約港幣$232）。

東京：

東日本鐵路車資：成人6,140日圓（約港幣$324）｜兒童3,060日圓（約港幣$161）



品川、澀谷、新宿：

東日本鐵路一般車資：成人6,500日圓（約港幣$343）｜兒童3,240日圓（約港幣$171）



橫濱：

東日本鐵路車資：成人8,740日圓（約港幣$462）｜兒童4,360日圓（約港幣$230）



大船：

東日本鐵路車資：成人9,400日圓（約港幣$497）｜兒童4,680日圓（約港幣$247）



成田Express

購票地點：成田機場JR綠色窗口

上車地點：成田機場第一、第二及第三侯車機樓



成田機場交通【3】成田Skyliner 車程最短

想以最快時間到東京市中心，可選擇乘搭京成電鐵旗下的「スカイライナー（Skyliner）」，每20分鐘就有1班車。其最大賣點是速度夠快，由成田機場到日暮里站，只需約36分鐘；在日暮里站再前往上野站，則只需再多約5分鐘。

（圖片來源：Skyliner）

車費方面，由成田機場到日暮里或上野，車票單程定價均為2,580日圓（約港幣$136），兒童定價為1,290日圓（約港幣$68）；來回為5,160日圓（約港幣$273），兒童為2,580日圓（約港幣$136）。不過Skyliner的票價會因季節而有所講整，大家在購票前名先到購票口了解最新票價。

（圖片來源：Skyliner）

成田Skyliner

旅遊平台有Skyliner京成電鐵車票預售：Klook｜KKday｜Trip.com

購票地點：成田機場藍色Skyliner櫃檯／自動售票機

上車地點：成田機場站／機場第二候機樓站

成田機場交通【4】利木津巴士 送到酒店門口

如果隨行行李偏多，推薦乘搭利木津巴士。其最大優點就是可以把乘客直接送到酒店門前。利木津巴士會途經新宿、日本橋、銀座、日比谷、六本木、池袋等地，並停靠在多個熱門東京區內的酒店門前，免去提著行李四處趕車的煩惱。

（圖片來源：利木津巴士）

車費方面則為均一單程收費，成人單程票價為3,100日圓（約港幣$164）、12歲以下的兒童為1,550（約港幣$82），每班車相隔約1小時，由成田機場到東京車站需時約60至70分鐘。利木津巴士會停靠的酒店名單，可到官網查詢。

利木津巴士

預購方法：Klook｜Trip.com｜KKday

購票地點：成田機場利木津巴士櫃檯

票價：3,100日圓（約港幣$164）

上車地點：利木津巴士櫃檯前

成田機場交通【5】TYO-NRT 凌晨機救星

「京成巴士」與「The Access 成田」結合8間公司共同經營全新的「TYO-NRT」，由2020年啟用，來回成田機場及東京市中心，可以到達東京車站、銀座站、鍛冶橋駐車場、東雲車庫及東雲AEON站。車程約需65分鐘，每10至20分鐘就有車，日間車票價錢為1,500日幣（約港幣$79）；凌晨、午夜班次價錢為3,000日幣（約港幣$158）。

TYO-NRT最大吸引點是班次相距非常近，而且均為一程車到達目的地，途中不需轉車或擔心錯過下車點。最早的班次為早上7時半，坐凌晨機的朋友下機後可以上車補眠，沒有負擔。

TYO-NRT

購票地點：成田機場各航班大樓票務櫃檯

票價：日間1,500日幣（約港幣$79）；凌晨、午夜3,000日幣（約港幣$158）

上車地點：各航班大樓TYO-NRT站



*票務櫃檯營業時間為9:00-22:00，營業時間外需於乘車時以現金或日本交通卡支付運費。



