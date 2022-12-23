平安夜交通安排！港鐵通宵服務+多條巴士線延長服務 唔怕太夜無車

平安夜交通安排一覽，港鐵及巴士交通安排一文睇！明晚是平安夜，許多人將會外出歡渡假節，港鐵宣佈大部份路綫明天將會增加班次，平安夜至聖誕日更會提供通宵列車服務；巴士方面，新巴及城巴、九巴分別有6及41條路線加密班次或延長服務時間，便利民眾歸家。

平安夜交通安排！港鐵通宵服務 多條巴士路線延長服務時間

港鐵及多間巴士公司公布假期交通安排。其中，港鐵表示隨著防疫措施放寬，今年將會恢復因疫情而曾經暫停的平安夜至聖誕日及除夕夜至元旦日凌晨的通宵列車服務。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

冬至交通安排【1】港鐵

在港鐵平安夜交通安排下，除了高速列車、機場快綫及迪士尼綫外，所有路線會通宵運作。輕鐵505、507、610、614P、615P、706、751號綫亦會通宵行駛。

除了通宵服務外，港鐵亦會於晚上八時起加密多條路線的班次，讓大家更快到達目的地與親友相會。市區路線最頻密為2分鐘一班，詳細時間表可參閱以下連結：

冬至交通安排【2】新巴及城巴

新巴及城巴平安夜亦有特別服務安排，有6條路線於12月24日晚上至12月25日清晨期間加強服務，包括795X、796X、962X、969、N962及N969號綫。今個聖誕亦是新巴與城巴合併前，新巴最後一次為大家提供聖誕運輸服務。

新巴將於今個聖誕提供最後一次聖誕運輸服務（HK01 梁鵬威 攝）

冬至交通安排【3】九巴

九巴有41條路線加密或調整班次，甚至延長服務時間。服務調整詳情可參閱以下表格：