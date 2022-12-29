日本政府公布入境最新安排！航班達1個條件可飛北海道/福岡/沖繩

日本入境航班最新消息！繼日本政府27日宣布，中港澳旅客只可使用4個指定機場後，不少旅客對入境日本航班的更改，感到憂心忡忡。今日（29日）日本政府再宣布，只需1個條件，即可由香港直飛沖繩、北海道及福岡，有望可以按原定計劃出發了！

日本入境最新安排！航班滿足1個條件即可直飛北海道/福岡/沖繩

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（圖片來源：成田機場）

日本政府於今日（29日）宣布，針對27日發布有關中、港、澳旅客，入境日本的限制，將會作出更新。日本政府表示，由12月30日起，現有由香港或澳門出發，前往日本的直航航班，只要機上全體人員在航空公司的確認下，出發前7日內並沒有到訪過中國大陸（不包括香港及澳門），即可以直航方式，飛往日本新千歲機場、福岡機場及那霸機場。

（圖片來源：日本外務省新聞公報截圖）

日本政府於27日宣布，由12月30日起，從中、港、澳出發前往日本的航班，只可使用4個指定機場，包括東京成田機場、東京羽田機場、關西機場及中部機場（名古屋）。消息公布後，不少旅客都相當擔憂日本之旅可否成行。相信上述最新安排實施後，有助減低準備去日本旅行的旅客之憂慮。

（圖片來源：日本外務省新聞公報截圖）

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