記者親身實試曼谷超人氣酒店！附打卡貼士+周邊地道美食推介

曼谷酒店推薦！曼谷是不少港人旅行熱門地點之一，而超人氣打卡曼谷酒店——Once Hotel Bangkok，近期受到超多當地人和旅客追捧。全因其酒店獨有的客房設計，超吸睛高樓底半透明格仔拱門窗，加上床邊的行政按摩浴缸，打卡效果一流！今次記者就親試入住這間超人氣曼谷酒店，帶大家實地考察一轉！

曼谷酒店推薦！落地玻璃+行政按摩浴缸超正 附周邊地道美食推介

Once Hotel Bangkok 官方網站

曼谷酒店Once Hotel Bangkok 其實早於2015年開業，位於著名曼谷摩天輪夜市「Asiatique河濱夜市」附近。酒店風格以北歐現代簡約線條為主，純黑白色調非常型格。雖然整棟酒店最高8層，但頂樓的天台餐廳「Top Knot」可眺望到昭披耶河，而且用餐區吊掛著波波燈，相信夜晚在此用餐，一定相當浪漫！

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到大家最想知道的打卡客房，Once Hotel Bangkok總共有43間客房，提供3種房型，分別為豪華房、行政房與行政按摩浴缸房。人氣最高的一定是「行政按摩浴缸房」，即有巨型落地格仔玻璃窗以及打卡按摩浴缸！記者今次亦選擇了這個房型，雖然相比起其他房型，加個相差$200-$400左右，但當你打開房門之時，真的會覺得是值得的！

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而酒店的早餐採用送餐服務，分為美式早餐、英式早餐與泰式早餐可供選擇。今次記者試吃的是英式早餐，味道中規中矩，但勝在準時送上房，可以邊吃早餐邊享受泡泡浴，度假感覺一流！

Once Hotel Bangkok（曼谷文思酒店）

地址：2074 99 Charoen Krung 72/2 Alley, Khwaeng Wat Phraya Krai, Bangkorlaem Bangkok 10120, Thailand

價錢：Trip.com｜Klook｜Booking.com｜HotelsCombined｜Agoda｜Expedia｜Hotels.com

周邊美食店推介

1. Mu Kratha Heng Heng Korat

由於酒店不算靠近市中心，因此沒有大型商場或連鎖食肆，但一場來到不正是要品嚐最地道的泰國美食嗎？記者就於酒店不遠處轉角位，發現了一間平日都滿座的地道燒烤店，名叫「Mu Kratha Heng Heng Korat」。採用炭火爐燒烤，而所用的燒烤器皿有點類似韓國傳統燒烤，外圈會倒入湯煮菜，中間拱起的部分用來燒肉類和海鮮，海鮮味道鮮甜，而且醃製了的肉類特別入味！

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Mu Kratha Heng Heng Korat

地址：442/10 ถนน จันทร์ Thung Wat Don, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

營業時間：15:30-22:30



2. ข้าวต้มปลากิมโป้

而就在這個餐廳旁邊，竟然有另一間米芝蓮級別的海鮮餐廳！餐廳門口掛著幾條原隻魚乾，叫人很難不注意到它。走進店內才發現原來這間餐廳曾連續獲得幾年米芝蓮推介！記者見其「泰式蠔餅」賣相不錯，於是決定外賣回酒店當甜品吃！與香港「蠔仔餅」不同之處，在於泰式蠔餅用大量蛋漿和油炸至酥香鬆脆，蛋香濃郁！

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ข้าวต้มปลากิมโป้

地址：1901 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120, Thailand

營業時間：16:30-23:00

