【深圳一日遊 2023】內地通關，港人終於可以快閃深圳。相隔3年，內地都新興建了不少新地標！今次記者就親自來個深圳一日遊，帶大家看看深圳其中一個人氣商場新地標——龍華壹方天地，這裏集齊了超多商舖、餐廳和娛樂設施，絕對夠大家玩足一整天！食買玩定必用到電子支付，記者實測全程用 WeChat Pay HK 以港幣消費，匯率自動兌換，一樣順暢無阻。只需事先綁定香港銀行戶口或香港信用卡 (Visa / MasterCard/銀聯) 就能用到，完全不用申請內地銀行卡！

潘樂文攝

深圳一日遊｜商場室內跳傘/海鮮大餐 實測WeChat Pay HK港幣付款

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龍華壹方天地位於深圳龍華區，由香港西九龍乘坐高鐵去深圳北，再轉「滴滴打車」10分鐘就可到達。記者實試乘車時間，由香港西九龍到達商場，都只是35分鐘車程，相當快捷！今次記者挑選了商場4大人氣景點，分別有海鮮飯店、飛行體驗館、Kikinini 甜品店以及冰上中心，每一間都相當特別，非常受當地人歡迎！

深圳商場景點【1】79號漁船海鮮飯店

這間海鮮飯店於深圳共有5間分店，龍華分店是最近期新開！餐廳主打活海鮮即叫即煮，客人可於「海鮮區」挑選心水海鮮，叫職員即場撈起送進廚房烹飪，確保質素新鮮。海鮮選擇眾多包括有，長腳蟹、皇帝蟹、扇貝、鮑魚、蠔、大頭蝦、蜆等，烹飪方式亦都可以自行選擇，自由度高！付款跟香港一樣，揀選海鮮之後到櫃檯展示港幣錢包的「收付款」二維碼，就可以等開餐。當地人推薦的是肉蟹 (¥169/斤)，超羅蝦 (¥100/斤)，百香果蒸鮑魚 (¥11/隻)，蒜蓉粉絲蒸元貝 (¥11/隻)。聽聞週末經常大排長龍，當地人都建議提早預訂，可見相當受歡迎！

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79號漁船海鮮飯店詳情

地址：龍華壹方天地B區L3



深圳商場景點【2】iFLY風洞飛行體驗店

這間空中體驗店是全大灣區首個可以體驗空中跳傘的地方，採用國際認可專利技術，於風洞內體驗空中跳傘的刺激感。只需向店方展示「收付款」二維碼，收銀員一掃即完成付款。正式進入風洞前需要先由教練做簡單安全說明，再換上專業飛行裝方能進入，完成後還會獲頒證書1張，相當有儀式感！雖然記者是第一次玩，但全程有受過專業培訓的飛行教練陪同，可以放心地體驗，感覺都相當刺激！

iFLY風洞飛行體驗店

地址：龍華壹方天地C區L1-023



深圳商場景點【3】KiKiNiNi（壹方天地店）

全商場最適合打卡的 Cafe 就是KiKiNiNi，裝修以米色大理石為主，有半拱形打卡位等可以給各位打卡人士拍照。餐廳主打西式甜品和飲品，亦有不少輕食供客人選擇，當中最受歡迎的就是甜品蛋糕類，包括迷你小蛋糕、微景觀蛋糕（需預訂）、泡芙等，熟食方面有招牌杯麵灑了、辣牛飯、千層肉醬麵、鳳凰小煮等，絕對是個享受下午茶打卡的好去處！提提大家，每張枱上都有掃碼點餐二維碼，用 WeChat 掃描之後進入小程序點餐，直接用港幣付款。

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KiKiNiNi（壹方天地店）

地址：龍華區壹方天地A區L1-023A舖



深圳商場景點【4】陳露國際冰上中心

另一個娛樂設施是陳露國際冰上中心，即溜冰場！雖然香港都有，但勝在壹方天地冰上中心採用全自助付款程序，同樣地，只要用 WeChat 掃描顯示屏上的二維碼，完成付款就會收到入場二維碼，全程無需工作人員介入，自由度和彈性都相當高！

陳露國際冰上中心

地址：龍華壹方天地C區B1



值得留意的是，現時內地大部分餐廳、娛樂設施和「滴滴打車」服務，都已轉為電子支付作為主流付款方式，當中用得最多的是微信支付 （人民幣錢包），但需要內地銀行卡和內地手機號碼才能開通。和大家分享一個好消息：即使大家沒有內地銀行卡，都一樣可以成功登記及於內地使用 WeChat Pay HK（港幣錢包），而且匯率相比起信用卡更划算！方法非常簡單，出發前先於 WeChat/微信>「我」>「服務」> 點撃「銀行卡」，綁定香港銀行戶口或香港信用卡 （Visa / MasterCard/銀聯），不用1分鐘就可以完成。

WeChat Pay HK

查看身份認證狀態：WeChat/微信 > 我 > 服務 > 右上角三點 > 支付管理 > 身份認證

加入銀行戶口或信用卡：WeChat/微信 > 我 > 服務 > 銀行卡 > 加入香港銀行戶口或香港信用卡 （Visa/MasterCard/銀聯）

