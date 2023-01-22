澳門手信｜唔止杏仁餅！澳門人推介5大特色手信　嚐澳門舊日味道

為食妹貼心奉上「手信購買指南」，有歷史佳品亦有人氣首選，送家人送朋友都唔出錯。



唔想次次去澳門都係紐結糖同杏仁餅？快看看有何高質傳統又有特色的選擇👇👇👇

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1. 藍點小食

出門旅遊，選購手信佳品成為最大煩惱？每日新鮮熬製18個鐘的藍點手作檸檬膏彰顯你的心意！手作檸檬膏只有加入老冰糖同檸檬熬製，完全純天然冇添加其他成分，熬製18個小時，每一啖都能讓你嚐到用心的味道。兩款心意禮盒裝，送禮得體，精緻典雅的中式設計和獨立罐裝，寓意美滿，情深義重！

地址：澳門沙梨頭仁慕圍2A號地下

營業時間：11:00~19:00

電話：2833-0749 / 6381-0338



2. 時香花生瓜子

岑老先生係時香瓜子嘅第二代傳人，幾十年如一日，默默守護住哩度，花生瓜子從選料到入貨都經由岑老先生之手。櫥窗裡的花生瓜子按分類整齊擺放，琳瑯滿目，每一樣都係喺超市買唔返的美味。時香花生瓜子嘅包裝至今都冇變過，經典紅白標籤瞬間喚起迷失嘅味覺記憶。

地址：澳門皇子街28號地下

營業時間：09:30~19:00

電話：2892-2572



3. 喜臨門麵家

澳門手信除咗大街小巷隨處可見的手信店，仲有藏喺邊邊角角，裝潢簡單的小店，卻有著深藏不露的手工工藝。喜臨門麵家，麵餅係每日現做人手盤麵，手起手落，招牌全蛋蝦子麵食落爽韌彈牙。蝦子喺一年之中最熱的時節，將蝦卵取出加入香料蒸熟曬乾再烘香，顏色深紅，搭配麵條，咬落微微彈口。老闆熱情地教我：「麵餅做法冇特別手藝，就係用實打實的食材，事先將味道融入麵條，落水一滾味道全部出曬來。」

地址：澳門新馬路十月初五街38號（近黃枝記總店）



4. 晃記餅家

連續兩年獲得米芝蓮推薦的「晃記餅家」，咬一啖就可以品嚐到傳統的澳門味~ 核桃酥、蝦米卷都係招牌，純手工製作無添加任何防腐劑，真摯淳樸的味道令我懷念至極！

地址：澳門氹仔官也街

營業時間：8:30~21:00



5. 金燕西洋牛油糕葡式食品

傳統的葡式小食整齊排放喺貨架上，品種十分豐富。一個世紀過去，燕姐照足師祖親筆記錄的食譜製作糕點。堅持以祖傳秘方古法手工製作，陪伴澳門人長大的牛油糕、蟲仔餅，承載住一代又一代人的記憶。

地址：澳門龍蒿街德泰大廈105號地下



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】