【尖沙咀美食】尖沙咀是香港美食集中地之一，而最近記者就發現了一間超平價又高質素的日式料理外賣店！提供每日新鮮空運到港的刺身、壽司等，廚師發辦壽司最平$148起，而且用1個方法更可以有高達$110折扣！還提供全港送貨服務，絕對是打工仔和外賣聚餐的好選擇。

潘樂文攝

尖沙咀美食｜打工仔恩物！優惠高達$110 平價高質廚師發辦外賣店

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

位於尖沙咀加拿分道的鮨瀛海，主打空運直送刺身和壽司外賣，每日選用最新鮮的食材，確保食物質素。雖然店鋪不大，但勝在日式料理選擇眾多，刺身、壽司、定食、手卷、沙律、丼飯、烏冬、涼拌小食等，應有盡有！而且提供外賣送貨服務，只要購買夠$1000，港九新界都可以提供送貨上門服務，非常適合一大班人舉辦活動時點餐！

到底是用什麼方法可以平那麼多？最近鮨瀛海和電子支付平台 WeChat Pay HK有合作，推出多項超抵優惠，包括原價$38的中拖羅壽司，可以優惠價$12就買到（限買5件）；三色魚生丼減$15 (原價$88，折後$73)；飛機直送壽司8件減$20 (原價$148，折後$128)；全盛三文魚禮盒減$20 (原價$158，折後$138)；飛機直送刺身18切減$30 (原價$388，折後$358)。

2步就可以領取優惠券:

1. WeChat > 右下角「我」>「服務」> 「優惠專區」> 「啖啖驚喜」

2. 領取優惠券並展示給店員，即可享受優惠

溫馨提示：如果本身用緊人民幣錢包，就要先開通港幣錢包。方法：於 WeChat 搜尋「WeChat Pay HK 好生活」公眾號，點擊「自助開通WeChat Pay HK」。如果已經開通，就進入 WeChat > 右下角「我」>「服務」> 右上角三點＞「切換錢包地區」至香港

+ 1

用 WeChat Pay HK 除了在鮨瀛海有優惠，其他餐廳都有優惠，包括「十二味」、「Oasis Bar & Grill」、「牛匠石燒」、「石一燒 」和「Time Park Lounge」。每間餐廳推出的優惠都各有不同，如果大家想在尖沙咀試試新餐廳，就千萬不要錯過這些優惠啦！

+ 2

鮨瀛海 詳情

地址：尖沙咀加拿分道6D號集友大廈B座地舖

營業時間：11:30 - 22:00

電話：6386 2883



WeChat Pay HK 優惠詳情

優惠領取方法：微信 >> 「我」 >> 「服務」>>「優惠專區」>>「搶券有So」>>「啖啖驚喜」>>「領取」>> 向店員展示優惠券 >> WeChat Pay HK 付款



合作餐廳：

1. 鮨瀛海

地址：尖沙咀加拿分道6D號集友大廈B座地舖

2. 十二味

地址：尖沙咀赫德道1-3A號利威商業大廈地下6號舖及1樓

3. Oasis Bar & Grill

地址：尖沙咀諾士佛台1號8樓

4. 牛匠石燒

地址：尖沙咀金馬倫道34-36A號福僑大廈地鋪

5.石一燒

地址：大角咀鐵樹街10號富多來新邨一期地下13號舖

6. Time Park Lounge

地址：尖沙咀棉登徑13-15號棉登大廈地庫

