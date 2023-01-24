香港櫻花｜香港而家都有早櫻！可上山行大運賞櫻　附新年開放時間

【香港櫻花】提起賞櫻，好多人都會想起日、韓兩國，其實香港都有櫻花讓大家細賞！近日，有攝影界的朋友發現新界的鐘花櫻花已經盛開，大年初五開始，大家可以到櫻花樹下「打卡」，留下新春回憶！

香港櫻花｜嘉道理農場都有早櫻開！初五起可入場行大運+賞花

年初大地回春之際，是一年一度在香港賞櫻的最佳時間。日前，新界嘉道理農場暨植物園的櫻花經已綻放，吸引各大攝影組織的組員將花貌攝下，並分享予大眾欣賞。

目前正於植物園裡盛開的櫻花為鐘花櫻花（又名鐘花櫻桃、山櫻花、緋寒櫻等），每年1至2月初春之際綻放早櫻。呈傘形的紫紅色櫻花在微風下飄蕩，為植物園所在的大帽山北坡添上了色彩。

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雖然鐘花櫻花已初開，但嘉道理農場暨植物園在新春大年初一至四期間休業。欲親身目睹初櫻風采及到場「行大運」的朋友，可待大年初五才到場。除了鐘花櫻花外，植物園裡亦有粉梅等多種花木供大家細賞，喜歡植物、感受大地靈氣的朋友，謹記趁春天到訪！

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嘉道理農場暨植物園

地址： 香港新界大埔林錦公路（近黃竹園）

開放時間：09:30 - 17:00 （指定日子停業，包括大年初一至四）

收費：$40；$20（4 至 11 歲小童、60歲或以上長者或合資格殘疾人士於星期六、日及公眾假期入場）；$0（4歲以下幼童、60歲或以上長者或合資格殘疾人士於星期一至五入場）

交通：乘搭九巴64K號綫，於嘉道理農場暨植物園站下車

