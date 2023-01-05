香港都有銀杏睇！超美金黃銀杏　再加小橋流水賦詩意　附交通方法

【香港銀杏】12月、1月除了是賞紅葉的最佳時刻，亦是賞黃葉的大好時候。其實香港也有銀杏看！而香港銀杏亦已經轉成鮮黃色，鮮黃葉片在中式石橋的襯托下隨風飄逸，饒具詩意，吸引不少遊客到場打卡。

香港銀杏｜湖畔銀杏轉黃 鄰近中式石橋 附交通方法

不少人趁秋冬之際，到流水響、濕地公園、北區公園等地觀賞茂盛的紅葉。其實，除了紅葉外，同樣屬於「季節限定」的香港銀杏亦值得一看！在香港中文大學未圓湖畔，銀杏的葉片會在秋季後由綠色慢慢轉成鮮黃色，構成園林美麗景色的一部份。

座落於香港中文大學的未圓湖，是大學的中式園林，設有中華建築色彩的石橋、涼亭及小徑，讓人曲徑尋幽。「未圓」一名含有「仍未圓滿，須繼續力求圓滿」之意，呼應崇基學院校訓「止於至善」、以圓滿為永恆理想的自強不息精神。

未園湖的中式石橋（圖片授權：FB@Helen Li）

園內鳥語花香，百卉含英。在銀杏樹及中式石橋的襯托下，湖畔饒具詩情畫意，吸引不少遊客專程臨園賞葉。

到訪前要先留意！香港中文大學目前正實施出入管制，大家若非大學職員、學生或校友，要先在保安管制站登記姓名、身份證號碼等資料，方可進入校園賞葉。大家亦應愛惜園內林木，不要採葉。

香港中文大學銀杏詳情

地址：馬料水香港中文大學未圓湖

開放時間：24小時

收費：免費（但要先在保安管制站登記個人資料）

交通：乘搭東鐵綫，於大學站下車，在C出口離開後沿車站路北行至未圓湖；或乘陽光巴士NR834號綫，在康本國際學術園站下車。

