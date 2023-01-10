【香港紅葉夜景】談到香港的紅葉，不少人都覺得只可在日間觀賞。的確，香港不如日本京都般具有不少設置了燈光系統、可以「夜賞紅葉」、「賞夜楓」的場所。不過，上週有父子就在新界流水響水塘自家製出港版紅葉夜景，更在攝影會中大獲好評！

香港紅葉｜父子DIY港版紅葉夜景 攜燈點亮落羽松 入黑版天空之鏡

每逢秋季，京都高台寺、清水寺、平等院等景點皆會舉辦「賞夜楓」活動。主辦方往往會架設音響及燈具照射樹木，讓遊客在悅耳的樂韻中欣賞紅葉在漆黑中柔柔發亮的美態。然而，香港暫時並未有舉辦夜賞紅葉的景點，欲「賞夜楓」往往要到外國去。

高台寺往年秋季晚間舉辦「夜賞紅葉」活動（何以諾 攝）

而上週，香港風景攝影會會員Billy Lie專程攜帶攝影工具與燈具，到有「港版輕井澤」之稱的流水響水塘點亮落羽松，為攝影會帶來港版紅葉夜景美色。照片被Billy放上攝影會的Facebook專頁後，隨即引來網民的稱讚，不少人認為紅葉夜色別有味道，與日間常見的截然不同！

夜間的流水響水塘（圖片授權：FB@Billy Lie）

好食玩飛記者訪問Billy的拍攝構思與心得，Billy向記者透露，上週和兒子從網上部份相片取得靈感後，便毅然在晚餐後駕車到水塘拍攝。

拍攝的過程殊不簡單，父子在到場前已要解決部份問題。首先，水塘沒有街燈或燈飾，他們要自攜燈具，才能點亮闇黑的松樹林。此外，郊野訊號較弱，他們要帶備對講機，才能即場商討如何步署才能拍出棽麗的夜色。

夜間的「天空之鏡」（圖片授權：FB@Billy Lie）

在照片中，大家可以看到松樹林中有14個光源，但其實Billy父子僅在拍攝過程中，只用上了一盞燈。透過移動惟一的光源、曝光94秒及將閃光燈的火力調校到最盡，照片呈現多個光源。攝影當晚有幸風力較弱，有足夠月光，讓落羽松都成功映射到水面上。

（圖片授權：FB@Billy Lie）

Billy憶述整個拍攝過程大約用上了一小時，他自己負責打燈，兒子則負責按快門。為確保相片質素，他曾來回打燈處與對岸的攝影處達8次，相當細心。期間，相機曾經攝出質素較遜的作品，例如過光、走光、色澤不佳等，不過最後仍能拍出讓自己滿意的好照片。

被問及拍攝中最難忘的事，Billy最深刻是和兒子步署拍攝的過程，因為兒子升上中學後，學業繁重，他們已經很久沒一起拍攝了。他亦笑道兒子在拍攝時一度忘記替他的相機按下快門，讓他要在水塘兩岸多走兩趟。隨著兒子長大，Billy更珍惜每一個和兒子出外拍攝的機會，享受每一個跟兒子在拍攝時談笑風生、樂聚天倫的時刻。



流水響紅葉

地址： 流水響水塘西岸

開放時間：24小時開放

交通：於粉嶺港鐵站外乘搭專綫小巴52B，在流水響道與鶴藪道之間的迴旋處下車，再沿鶴藪道向南步行約10分鐘

