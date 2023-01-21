澳門通關︱直擊澳門5個新景點　不止大賽車博物館、teamLab

【澳門大賽車博物館／teamLab超自然空間／The Showroom／殿「糖」雕塑藝術特展／銀河藝萃】澳門旅遊業近年不再單一依賴博彩旅遊，港澳之間有三年因為疫情關係未有來往，其間發展不少新的旅遊景點，隨著兩地通關澳門旅遊局邀請香港旅遊業界到澳門考察，以了解三年間的變化及通關後的新景點。



《香港01》結合考察團行程及港澳業界交流會內容，為讀者介紹兩地通關後賭場以外的好去處。其中大賽車博物館、teamLab要收費，另外三個免費觀看。



▼1月15日 澳門旅遊局邀香港旅遊業界代表考察▼



澳門旅遊業近年不再單一依賴博彩旅遊，澳門旅遊局局長文綺華表示將會結合文化、會展及體育等關聯產業協作，配合澳門定位為世界旅遊休閒中心。而六大博企亦加大非博彩類的娛樂休閒設施，以吸引更多不同受眾。

▼1: 澳門大賽車博物館▼



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澳門的賽車文化歷史悠久，更每年都會舉行澳門格蘭披治大賽車，而澳門大賽車博物館則在2021年4月完成擴建後重開，擴建後樓高四層，比前身大6倍。

博物館的展品分三層，分別圍繞澳門格蘭披治電單車大賽、澳門格蘭披治大賽、澳門GT盃及東望洋大賽兩大賽事。博物館擴建重開後，最特別的便是遊客可以透過VR體驗車手在賽車場上比賽的一刻。

地址：

澳門高美士街431號



開放時間

星期一至日上午10時至下午6時（逢星期二休館）



非澳門居民參觀費用：

成人：80澳門幣

學生/小童/長者/殘疾人士/國際博物館協會會員：40澳門幣



▼2: 澳門威尼斯人「teamLab超自然空間」▼



+ 3

極受歡迎的日本光影藝術展teamLab團隊於在2020年進駐澳門威尼斯人開設「teamLab超自然空間」，由高度8米的超巨型作品群構成複雜且具有高低差的立體交互空間，整體面積達5,000平方米，共有30個身體沉浸式藝術作品，主題涉及自然、宇宙與光影等。

地址：

澳門威尼斯人金光會展展館F館



開放時間：

每日的早上11時至下午7時（星期二、三休館）



參觀費用：

全日門票：268澳門幣

早場門票：188澳門幣

3至12歲小童門票：188澳門幣

家庭門票：398至688澳門幣



▼3: 新濠天地 Artelli 藝術空間▼



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Artelli是新濠天地「The Showroom」的全新多維體驗品牌藝術空間，於600平方米的複合空間中集生活藝術、數碼藝術、藝文社群、商業聯乘等元素於一體，未來更計劃加入元宇宙及NFT等元素，以向觀眾詮釋沉浸式多維藝術體驗。

地址：

澳門路氹連貫公路新濠天地The Showroom, L01A及L02鋪



開放時間：

週一至週日上午11時至晚上10時



參觀費用：

免費



▼4: 美獅美高梅 殿「糖」雕塑藝術特展▼



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殿「糖」雕塑藝術特展是美高梅的長駐展覽，由中式翻糖藝人周毅以現代手法製作多座有關中國傳統的翻糖雕塑，其中五座更超過兩米高，以新的文創方式呈現傳統文化及經典傳說。

地址：

美獅美高梅視博廣場



開放時間：

星期一至五：下午1時至8時

星期六及日：中午12時至晚上8時



參觀費用：

全免



▼5: 澳門銀河 「銀河藝萃」▼



「銀河藝萃」於2021年7月開幕，是「澳門銀河」時尚匯購物中心的非營利藝文空間，定期舉行不同的展覽，免費對外開放及提供導賞服務。銀河藝萃現時正展覽【5 a.m.】，是由澳門藝術家袁偉業40多件從1990年代橫跨至2020年代於澳門創作的作品組成的作品展，紀錄了藝術家在凌晨五時第一縷晨光照進工作室前，如何在畫布上舒展靈感的創作歷程。

地址：

澳門路氹城「澳門銀河™」時尚匯購物中心一樓1067-1069號舖



開放時間：

早上十時至晚上十時



參觀費用：

全免

