澳門交通工具｜市內6種交通工具！賭場免費車去口岸　纜車只收$2

【澳門交通】澳門是最接近香港的免隔離及免檢測境外旅遊目的地。當地旅遊局近日推出「賞你遊澳門」跨境交通票價優惠後，隨即成為了許多香港人於假期到訪地區！記者為大家整合了澳門境內6種交通工具的資料，為已一段長時間未曾到訪澳門的朋友指路！

澳門交通｜澳門境內6種交通工具！賭場有免費車去口岸 纜車只收$2

澳門境內6種交通工具【1】鐵路

澳門首條鐵路——澳門輕軌氹仔綫於2019年12月通車，連接氹仔及路氹城多個旅遊景點、機場以及跨境渡輪碼頭。不過，氹仔綫通車後約1個月，疫情便於港澳爆發，相信不少朋友未曾乘搭。

氹仔綫由氹仔客運碼頭（氹仔碼頭站）經路氹城連接氹仔海洋花園（海洋站），全綫設站11個，全長約9.3公里，坐畢全程需時22分鐘，約10分鐘一班車。由於氹仔綫由港鐵公司所營運，大家在車站、列車、職員制服上，亦能看到為港人熟悉的港鐵標誌或告示。

正價收費方面，成人乘搭3站或以內，車費為澳門幣6元；乘搭6個站以內，車費為澳門幣8元；乘搭10個站以內，車費為澳門幣10元。身高不超過一米的小童可免費乘搭，其他小童或學生電子預付卡持有人，能半價乘車。要留意！鐵路車站不接受以港幣購票，乘車前要準備好足夠澳門幣。

氹仔線路線圖（圖片來源：澳門輕軌）

氹仔綫沿綫主要旅遊景點或基建：

氹仔碼頭站：氹仔客運碼頭

機場站：澳門國際機場

路氹東站：美獅美高梅、永利皇宮、新濠天地、澳門倫敦人、澳門金沙城中心

東亞運站：澳門東亞運動會體育館、澳門葡京人、澳門上葡京綜合度假村

蓮花口岸站：蓮花口岸、新濠影匯

路氹西站：澳門威尼斯人、澳門巴黎人

排角站：官也街、銀河

馬會站：氹仔馬場



澳門境內6種交通工具【2】公共巴士

澳門2間巴士公司——澳門新褔利公共汽車（新褔利）及澳門公共汽車（澳巴）營運約90條穿梭各區的巴士路線。不論前往澳門市中心各處或是黑沙、九澳或竹灣等較偏遠的景區，亦能乘搭巴士前往。

新褔利和澳巴的所有路線劃一收費，不論里程或方向，正價車費澳門幣6元。不如鐵路般，巴士不設小童或學生優惠，但身高不足一米的小童可以免費乘搭。除了澳門幣，公共巴士接受大家以港幣繳費。

巴士內的報站機（圖片來源：澳巴）

跟香港大部份巴士一樣，澳門的巴士設有報站機，提示大家下車。大家下車前，需要按車鐘以通知車長停車。

澳門境內6種交通工具【3】賭場專線巴士（免費穿梭巴士）

除了收費的公共巴士，澳門多座賭場亦營辦俗稱「發財巴」的賭場專線巴士。「發財巴」並不收費，連接賭場以及機場、跨境渡輪碼頭、港珠澳大橋等口岸以及其他旅遊景點。大家不用展示任何証件或文件，便能登車。

疫情爆發後，賭場專線巴士路線被大幅削減。目前多間賭場僅營辦前往各大口岸與其他旗下賭場的路線，昔日以「車駁車」（多重轉乘路綫）免費前往各大旅遊景點（如官也街、大三巴）的交通方式已不再。

澳門多座賭場亦營辦俗稱「發財巴」的賭場專線巴士（圖片來源：永利皇宮）

多間賭場均設有專線巴士前往以下地點：

港珠澳大橋口岸、港澳客運碼頭、澳門國際機場、氹仔客運碼頭、青茂口岸、橫琴口岸及關閘口岸



澳門境內6種交通工具【4】的士

的士是澳門最便捷的交通工具，能直接接載大家到當地各處。澳門的士主要分為2種，分別是具白色車頂、黑色車身的一般的士（黑的）以及車身為藍或紅色的電召的士，均接受以澳門費或港幣付款。

黑的能夠在街頭隨意召截，費用按咪錶計算。首1600米的路程收費為澳門幣19元，其後每240米收費澳門幣2元。在指定情況下，司機會收取額外費用，例如大家使用行李廂放置物品，每件收費澳門幣3元；由氹仔前往路環，會收取澳門幣2元附加費；由氹仔客運碼頭或港珠澳大橋口岸上車，會收取澳門幣5元附加費等。

氹仔客運碼頭（圖片來源：治安警察局）

電召的士不能在街上召截，若要乘搭需提早電召。除了要額外加收澳門幣5元的電召費外，其他費用與黑的一樣（於登車1小時或之前電召、司機在應召後10分鐘才到達，則可豁免電召費）。

澳門境內6種交通工具【5】人力三輪車

已經坐厭了香港具備的交通工具？登上人力三輪車，能讓大家耳目一新！人力三輪車是澳門惟一仍以人力推動的交通工具，饒具老澳門的特色。人力三輪車於外港客運碼頭和葡京酒店外設有站點，價錢不定，大家可在登車前先向車伕查詢。

人力三輪車（圖片來源：旅遊局）

澳門境內6種交通工具【6】市政署纜車

想從高處眺望澳門半島景色且前往東望洋燈塔觀光的朋友，可以選乘價格便宜的松山纜車。松山纜車連接二龍喉與松山（又名東望洋山），是全球最短的架空索道，車程僅約2分鐘。

要留意！松山纜車並非每日行駛，逢星期一休業（如星期一為澳門公眾假期、豁免上班日或補假，則順延至翌日休息）。纜車由澳門市政署運辦，費用不高——單程車票為澳門幣2元，雙程車票則為澳門幣3元（12歲或以下小童及65歲或以上長者可以優惠價澳門幣2元購買）。