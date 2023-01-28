香港梅花｜新界農場宮粉梅盛開！有穿梭巴士去　附地點+時間

【香港梅花】大地回春，是賞梅的最佳時期。繼月初有網民發現錦田的白梅已盛開，有其他網民察覺新界一個農場的宮粉梅亦已綻放，更透露場內設有穿梭巴士，接載大家上山賞花。

香港梅花｜新界農場宮粉梅盛開！有穿梭巴士去 附開出地點+時間

攝影師雲集的「香港行山風景人像攝影會」裡，近日有會員透露嘉道理農場暨植物園的宮粉梅已盛開，並分享了自己在園內拍攝的作品，得到不少網民讚賞。其後，更多人臨場攝梅，令宮粉梅繼鐘花櫻花（又名鐘花櫻桃、山櫻花、緋寒櫻等）後，園內另一種吸引一眾攝影師們臨場拍攝的春花。

在香港，宮粉梅常於1、2月期間綻放，常於天氣回暖之時便落下。宮粉梅粉紅中帶黃，顏色比起白梅更為鮮豔。

準備到場賞梅的朋友要注意！嘉道理農場暨植物園面積頗大，大部份設施位於山坡上。宮粉梅處於園內地勢較高的蘭花谷，徒步出發賞花前宜先預留足夠體力。





除了步行，大家亦可選搭由園方提供的觀光巴士，乘搭巴士前須先購票以進入園內（指定人士可免費入場）。巴士的收費、停靠地點及開出時間如下：

嘉道理農場暨植物園

地址： 香港新界大埔林錦公路（近黃竹園）

開放時間：09:30 - 17:00 （指定日子停業，包括大年初一至四）

收費：$40；$20（4 至 11 歲小童、60歲或以上長者或合資格殘疾人士於星期六、日及公眾假期入場）；$0（4歲以下幼童、60歲或以上長者或合資格殘疾人士於星期一至五入場）

交通：乘搭九巴64K號綫，於嘉道理農場暨植物園站下車

