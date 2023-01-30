國泰再宣布取消2月至3月部分日本航班！東京/大阪/名古屋/福岡

國泰日本航班安排！國泰航空再宣布最新日本航班安排，2月3日至3月2日多班來往日本航班受影響，包括東京、大阪、名古屋及福岡，計劃於2月至3月出發前往日本各地的旅客要注意了！

國泰取消日本航班！2月至3月東京/大阪/名古屋/福岡航班受影響

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（圖片來源：國泰航空）

國泰航空再宣布最新日本航班安排，由於日本政府要求航空公司限制香港往來日本的航班數量，因此需要取消2023年2月3至3月2日期間，部份往返香港至日本的航班，包括東京成田、大阪、名古屋及福岡。

國泰取消日本航班詳情如下：

國泰航空表示，原定往來東京、大阪及福岡的旅客，將會被安排乘搭其他航班；而原定來往福岡的旅客則會被安排轉乘大阪的航班。同時，國泰航空亦表示，來往札幌的航班將如期正常運作。

（圖片來源：國泰航空）

受影響旅客將會收到新航班詳情的電郵，如直接透過國泰航空訂票，可以透過電郵連結重新預訂或辧理退款；如透過第三方或旅行社訂票，請直接聯絡旅行社安排更改。