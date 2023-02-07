【土耳其大地震】土耳其東南部昨日（6日）遭遇80年來最嚴重地震，重創南部多座城鎮。由於震源深度較淺，受災地區損毀嚴重，其中世界遺產加濟安泰普城堡、沙欣貝伊清真寺等古蹟景點，亦不敵強震崩塌。另有機場跑道被震斷，多班航班被逼取消。保安局已向土耳其東南部省份發出紅色外遊警示，提醒大家如非必要，避免前往災區。

土耳其大地震摧毀景點！世界遺產「千年古堡」崩塌、機場跑道斷裂

土耳其東南部昨日（6日）不足10小時內，分別於馬拉蒂亞之西南偏西約83公里處及160公里處，發生黎克特制7.7級及7.8級大地震。2場地震均屬淺層地震，令震央附近的加濟安泰普、尚勒烏爾法、阿達納、阿德亞曼等地區受到重創。截至今日（7日）中午，土耳其大地震造成至少2921人喪生、5000幢樓宇倒塌。

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「千年古堡」加濟安泰普城堡、沙欣貝伊清真寺嚴重摧毀

土耳其大地震亦重創當地旅遊資源及基建。在加濟安泰普，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產、擁有逾2000年歷史的「千年古堡」——加濟安泰普城堡（Gaziantep Castle）嚴重遭受摧毀，其塔樓及城牆崩塌，現場一片頹頹垣敗瓦。加濟安泰普城堡由羅馬人所建造，是土耳其獨立戰爭中的重要要塞。

倒塌後的加濟安泰普城堡（圖片來源：路透社）

此外，位於加濟安泰普城堡旁邊，建造於17世紀的沙欣貝伊清真寺（Şirvani），亦同樣遭受嚴重破壞，其圓頂上蓋以及牆身也部分倒塌。若要完全將這些古蹟的原貌恢復，估計需要花上一段長時間。

哈塔伊機場跑道被強震震斷 部分機場取消所有航班

至於在哈塔伊省，哈塔伊機場的唯一跑道被強震震斷，該機場的所有航班經已被取消。另外，為了加快運送救援物資及接送救援人員，加濟安泰普機場及卡赫拉曼馬拉什機場已取消所有客運航班，現時機場只接受具醫療及救援用途的飛機升降。多個國家或地區（包括荷蘭、羅馬尼亞、日本、台灣等）已派出拯救隊到土耳其多個城鎮協助救災。

土耳其安卡拉、伊斯坦堡有震感 棉花堡等未有嚴重損毀

土耳其大地震亦部份香港人在當地的熱門城鎮有震感，包括首都安卡拉、土耳其最大地市伊斯坦堡等。不過，由於距離震央較遠，兩地受損程度較低。而棉花堡、以熱氣球觀光活動而知名的卡帕多其亞等旅遊區亦沒有嚴重損毀報告。

保安局已向土耳其東南部省份發出紅色外遊警示，提醒大家如非必要，避免前往災區。截至中午，入境處暫時未接收到有香港人於災區求助。如大家在香港境外遇上事故，可致電入境處協助在外香港居民小組24小時求助熱線： (+852) 1868 以聯絡處方。