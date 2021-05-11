日本連罐頭麵包也有？應對地震颱風　防災食物「非常食」不簡單

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-05-11 08:32

日本家庭必定會有防災包，當遇到地震或災害等緊急狀態，儲備用品便成為救命的關鍵，而當中除了減輕外來傷害必備的手套和毛毯等，最不可或缺的就是食糧！日本將防災食物稱作「非常食」，意即為了非常時期所儲存的糧食，基本會準備包含水、即食米、調理包、罐頭及朱古力等，不過也有人擔心防災食物不夠美味，這次就要告訴大家如何來準備，還會推薦5款日本熱賣「非常食」。

防災食物也可以很美味！5款日本熱賣的「非常食」，下次到日本時不妨試試！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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防災食物準備原則 輕鬆儲蓄緊急能量

開始著手準備防災食物時，最先疑惑的就是「要準備多少天份量？」以及「要能保存多久？」

一般來說遭逢大規模災害引發的停電停水、通訊中斷等狀況，平均恢復需約3天，所以最少備妥「3日份」，寬裕的情況下，儲備1～2週份更加安心，再依照家中成員需求做調整。防災食物平均要能保存2～5年，因此罐頭或調理包就是好選擇，而像朱古力保存期僅半年～1年，就得注意定期消耗再補足份量，不過原則上仍建議選購常溫儲存、保存期半年以上的類型！

而在種類選擇上，盡量以攜帶方便的包裝食品為主，另外能一次食用完畢的規格是最好的，因為隨身可拿重量有限，也沒有冷藏設備供儲存。在這些原則之下，最後就是挑選符合喜好的種類，畢竟災害時容易引起內心不安和恐慌，適當準備些喜歡的食物也是必須的。總之，以日常生活食物為基礎，加上可長期保存的防災品，一起綜合儲備就可以囉！

好吃好用的日本防災食物買起來就對了

經過這次的介紹後，是否覺得防災準備沒有想像中難呢？日本有許多專門為防災設計的食品，經過特殊處理讓這些食物擺脫過往的刻板印象，一樣能保留住好吃口感，讓災時用餐不再如此艱難。另外也有些食物能取自日常生活，能量飲就是很好的例子，其實只要平時稍多做儲備，災害時就能避免斷糧，所謂有備無患，緊急時刻也可以降低慌亂感，為自己和家人多份保護囉！

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