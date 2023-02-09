星野集團OMO關西機場將於3月開幕！星野集團旗下首間機場酒店「OMO關西機場」，距離大阪關西機場僅有1站距離，步行1分鐘即到臨空城Outlet，非常方便！酒店供應逾700間客房，設有半露天式浴場、可眺望大阪灣的餐廳等，人均最平僅$250起，性價比極高！

星野OMO關西機場3月開幕人均$250起！1分鐘到臨空城、歎桑拿/浴場

星野集團的「OMO系列」以城市為主題，主打價錢相宜、交通方便，近年積極於東京、大阪及京都等地區開設據點，吸引不少本地及海外旅客入住。

（圖片來源：星野集團）

最近，星野集團宣布OMO首間機場酒店「OMO關西機場」將於3月20日開幕，選址位於距離大阪關西機場僅1站的「臨空城站」，步行1分鐘即可到達。酒店另設有免費接駁巴士服務，由酒店出發前往關西機場只需約10分鐘車程，適合旅程最後一天計劃到臨空城Outlet血拼的遊客！

（圖片來源：RINKU PREMIUM OUTLETS）

「OMO關西機場」供應逾700間客房，現時官網已公開3款房型，包括雙床房（淋浴）、雙床房及和洋式房間，雙床房有齊所有基本配備，如淋浴間或浴缸、電視、冰箱等，不論是上機前抑或初到埗都可以好好休息；而和洋式房間則擺放了2張西式大床，旁邊為榻榻米起居空間，適合家庭入住。

設施方面，酒店設有空間寬敞的半露天式大浴場及桑拿房，方便住客舒解旅程中疲勞；位於1、2樓的OMO Base與車站直接相連，設有桌椅及提供插座，可以在此工作或計劃行程。另外，大堂亦有各間航空公司的班機資訊，隨時留意最新資訊，不怕錯過航班！

酒店餐廳「OMO Dining」以天空及雲朵為主題，可以眺望整個大阪灣，景色一流！餐廳為旅客供應自助早餐及自助晚餐，早餐可以歎到不同口味的班戟、麵包、班尼迪克蛋等；晚餐則有大阪風拿坡里意粉、魚類、肉類料理及甜品。價錢方面，自助早餐成人每位1,800日圓，而自助晚餐成人每位2,300日圓（港幣）。

由即日起，可以在「OMO關西機場」酒店官網預訂房間，雙床房（淋浴）每晚最平8,600日圓，即港幣約$512起，人均只需$250！由即日起，入住日45天前預訂更有早鳥優惠，可以即減500日圓，興趣記得留意！

OMO 關西機場 by 星野集團

開幕日期：2023年3月20日

地址：大阪府泉佐野市臨空往來北1-833 598-0048

交通：關西機場站搭乘JR、南海電鐵約5分鐘，「臨空城站」5號出口步行約1分鐘

預訂：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/omokansaiairport/