適逢兔年，不少景點推主以兔子為主題的活動，或在場內加入以兔子為造型的裝飾，以吸引人流。在日本東北的山形縣，有一座鐵路車站任命了兔子為「站長」，多年來一直吸引千萬遊客專程到站探望。「兔子站長」更改變了車站所屬路綫本來正面臨被停業的命運。

山形可愛兔仔做站長！吸引遊客朝聖 路綫避過停業危機

日本不少鐵路公司為吸引遊客，會委任動物作為「站長」，例如和歌山縣的貴志站有「貓站長」、靜岡縣的伊豆急下田站有「企鵝站長」。而在山形縣，由山形鐵道營運的宮內站，就有兔子被委任為站長，這位「兔子站長」舉足輕足，不但令宮內站的客運量上升，更化解了車站所屬的花長井綫本來正面對廢綫危機。

花長井綫的客量於2000年代期間持續偏低，即使於花季期間有不少遊客乘車賞花，但平日的客量寥寥無幾，面臨虧蝕，鐵道公司更曾擬將花長井綫「廢綫」。2010年，時任新入職、喜愛動物的職員松山愛，向公司提出了在車站內飼養兔子以吸引遊客的建議。因為花長井線中有車站名為「白兔站」，松山愛當時想起了委任「白兔站長」的想法。

有關建議後來被山形鐵道採納，鐵道公司其後亦得到由山形縣立置賜農業高等學校所贈送的1隻白兔與2隻啡兔。然而，白兔站的面積細小，而且並無職員長駐，山形鐵路宮內站作為「兔子職員」工作的車站。

2010年8月，白兔Mochii與啡兔Pita（ぴーたー）、Ten（てん）分別被委任為內宮站的「兔子站長」與「兔子站員」。兔子們的可愛外貌與迷你制服，吸引不少遊客專程到場探望牠們，部份鐵路沿綫的居民甚至為賞兔而改乘鐵路。「兔子站長」的出現不但增加了該站的客運量，更增加了整條花長井線的乘客，成功讓花長井線避過停運危機。

311大地震時，「兔子站長」及「兔子站員」們曾因強震受驚，需由人類「同事」安撫。然而，地震後牠們仍經常不願穿上制服上班，令部份欲觀賞「站長」專業一面的朋友感到可惜，但「兔子職員」們仍以「便裝」駐站並接待遊客。

隨著時日流轉，宮內站出現「兔事變動」。「兔子站員」Pita、Ten分別於2017及2016年離世，「站長」Mochii2021年起因特別情況而無限期休息（山形鐵道未有交代詳細原因），暫別宮內站，但大家可以於Twitter專頁「もっちぃ駅長🍫【公式】長期休暇中」繼續看到Mochii的近況。

大家現在未能在宮內站探望「兔子站長」，但大家到訪宮內站時，仍能夠看到Mochii的照片以及購買跟牠有關的商品，將「站長」帶回家。到訪前要留意！花長井綫的班次較為疏落，到附近一帶觀光前宜先安排好時間！

宮內站

位置：日本山形縣南陽市宮內

途經路綫：花長井綫

