【深圳好去處】深圳商場美食一籮籮，其中聚集不少網紅餐廳的福田皇庭廣場，近3年以來變化萬千，部分過往人氣食店「抵唔住頸」頻頻結業，商場食肆大換血引入各類全新餐廳，例如老船長肉蟹煲、京味張烤鴨等。不過木屋燒烤、奈雪的茶、辣可可等品牌美食仍然人氣依舊，即看皇庭廣場及5大新餐廳推介詳情。

深圳皇庭廣場3年大換血 部分食店已結業！木屋燒烤/奈雪人氣持續

深圳近年來開設了多個全新商場，其中位於福田區的皇庭廣場，多年來更是聚集購物、美食於一身，場內引入不少人氣品牌美食店，例如深得港人喜愛的「木屋燒烤」、人氣知名茶飲店「奈雪的茶」、奶茶品牌「鹿角巷」等，吸引不少旅客前往品嚐。

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不過，最近內地通關後，有網民就前往深圳皇庭廣場一探究竟，發現商場大部份食肆已經於疫情期間經已結業，例如深圳必訪老店「老班長手工灌湯包」、主打酸菜魚的「漁語魚活魚餐廳」等已經不復存在，至於港人北上必食的「外婆家」亦已離場，遷往其他商場。然而「木屋燒烤」、「奈雪的茶」、「辣可可現炒黃牛肉」、「蛙小俠」等知名食店則人氣依舊，保持營業。

縱使有不少食店不再經營，但皇庭廣場經歷3年後可謂「變化萬千」，食肆餐廳「大換血」之下，繼續迎來一批新餐廳，種類選擇繁多。翻查內地平台大眾點評資料，商場目前有114間美食餐廳進駐，絕對讓人眼花瞭亂，有近日前往北上的港人更直言「有選擇困難症」，相信要分批次前往方可歎盡商場美食。

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今次記者就綜合各網民意見，整理深圳皇庭廣場5大新餐廳推介，其中包括新開業不久的「京味張烤鴨店」、主打鮮甜蟹肉煲的「老船長肉蟹煲」、高性價比泰式餐廳「MAMAzaab」、全新中式手工製烘焙品牌「象山酥院」等，部分份量又大又好食，著實令人驚喜！深圳皇庭廣場5大新餐廳推介如下：

深圳皇庭廣場美食【1】老船長肉蟹煲

老船長肉蟹煲主打鮮甜蟹肉煲，而且份量十足，材料豐富，雙人套餐包括一款小菜煲（4款選擇）、2碗白飯及1碟皮蛋豆腐等，最平168人民幣起就食到。

地址：深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場L1層16-17號舖

營業時間：11:00 - 15:00，17:00 - 21:30



深圳皇庭廣場美食【2】京味張烤鴨店

京味張烤鴨店最近開業，主打港人尤其喜愛的北京烤鴨及特色菜品，其中宮廷烤鴨（半套）僅128人民幣起，更有老北京自制酸奶，同樣吸引。

（圖片來源：小紅書）

地址：深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場1層29號舖

營業時間：11:00 - 14:30，17:00 - 21:30



深圳皇庭廣場美食【3】MAMAzaab

MAMAzaab主打人氣泰國菜，其中包括必食招牌火山排骨，泰式酸辣口感頗為驚人；另外必點的是煎蕊珍多冰，為正宗的米製甜品「斑斕涼蝦」，冰涼口感值得一試。

地址：深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場B1層65號舖

營業時間：10:00 - 22:00



深圳皇庭廣場美食【4】象山酥院

象山酥院主打各款傳統及創新烘焙製品，其中以脆皮冰爽泡芙、冰淇淋泡芙等最受歡迎；另外亦有各款人氣麻糬，人均22元人民幣起。

（圖片來源：小紅書）

地址：深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場G層17號舖

營業時間：10:00 - 22:00



深圳皇庭廣場美食【5】煲珠公

人氣奶茶店煲珠公早前進駐深圳皇庭廣場，主打零反式脂肪酸的老紅糖珍珠奶茶，店舖採用正宗紅糖熬製的糖水，奶茶味道甜而不膩，珍珠頗為煙韌有咬口，備受食客歡迎。

（圖片來源：小紅書）

地址：深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場G層E102號舖

營業時間：10:00 - 22:00



深圳好去處｜皇庭廣場

地址：深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場

營業時間：10:00 - 22:00

交通方法：深圳地鐵1號/4號線，會展中心站C出口。

