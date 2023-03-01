山頂行山路線實試1小時行完！談到太平山，不少人會聯想起山頂廣場、凌宵閣、獅子亭等旅遊景點，但大家知不知道，這些景點的所在地，其實並非在太平山之巔？記者向大家介紹一條由凌宵閣登上真．太平山頂的路線，路線沿途分別有古蹟與大草地予大家打卡與野餐，全條路線均為較平緩的斜路，沒有樓梯，適合一家大細。

山頂行山路線｜記者實試1小時行完！草地可野餐 沒有樓梯輕鬆行

山頂行山路線「太平山」（又名柯士甸山、扯旗山、爐峰）是香港島的最高峰，每年吸引著數以萬計的遊客登山觀賞維港景色。在凌宵閣或山頂廣場觀景飽覽風景後，仍意猶未盡的朋友，可以沿凌宵閣旁邊的柯士甸山道登上太平山之巔，在更高的位置的俯瞰香港。從凌宵閣來回太平山之巔，連同休息與拍照，山頂行山路線全程只需要約1小時。

山頂廣場觀景台（歐嘉樂 攝）

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山頂行山路線前往方法

乘搭新巴15、15B、X15號綫或專綫小巴1號綫，於山頂巴士總站下車。在山頂廣場或凌宵閣的廁所梳洗或方便過後，即可開始沿凌宵閣旁的柯士甸山道開始行程。

柯士甸山道（何以諾 攝）

【山頂行山路線景點】柯士甸山遊樂場

山頂行山路線沿柯士甸山道上行約10分鐘，便會抵達柯士甸山遊樂場。遊樂場採用了在19世紀時，英國廣泛使用的維多利亞式設計，大家可以在配備了仿古西式噴泉的西式園林裡打卡。在大朋友打卡的同時，小朋友可以在旁邊的滑梯、鞦韆「放電」，不怕小朋友喊悶。

柯士甸山遊樂場（圖片來源：Wikimedia@Wpcpey）

【山頂行山路線景點】舊總督山頂別墅守衛室

嬉戲或打卡過後，繼續往山上走，將會抵達被列為法定古蹟的舊總督山頂別墅守衛室。這間守衛室採用新古典建築風格所興建，這種風格在香港現存的建築中比較少見，大家可以到古蹟旁邊的平台，與這座百年建築合照。

舊總督山頂別墅守衛室（何以諾 攝）

【山頂行山路線景點】山頂公園草坪

在守衛室的旁邊，是山頂公園的大草坪，亦是舊總督山頂別墅的遺址。草坪的面積甚大，適合多家人同時一起席地野餐、玩集體遊戲。草坪上亦具備避雨亭，即使下雨亦不怕變「落湯雞」。

山頂公園草坪（何以諾 攝）

【山頂行山路線景點】山頂公園涼亭

在草坪旁的斜路往上走，便會到達旅程的終點——山頂公園涼亭。涼亭同屬舊總督山頂別墅的遺址一部份，大家可以在此處體會一下昔日港督在這裡欣賞海港景色時的感覺。除了維港之外，這裡也能夠看到南丫島與博寮海峽的風光，聽到貨輪在海峽的鳴號聲。

俯瞰港島的美色後，大家可以沿柯士甸山道沿路折返凌宵閣。柯士甸山道全部路段均設有街燈，即使想欣賞日落後才下山，也不怕環境變得漆黑及有危險。

山頂行山路線

交通：乘搭新巴15、15B、X15號綫或專綫小巴1號綫，於山頂巴士總站下車

全長：約2.5公里

時間：約1小時（包括拍照與休息時間）

路線難度：簡易（所有路段均為斜路，沒有梯級）

