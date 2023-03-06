台灣國際蘭展2023開幕近日正式開幕！號稱全球三大蘭花展覽之一的台灣國際蘭展，今年再度於台灣蘭花生物科技園區舉辦，逾5萬棵蘭花正雲集於場內8個展區，正等待著與大家合照！今年，場內更設有恐龍雕塑，特別適合對史前生物有興趣的小朋友！大家亦可以即場購買蘭花，將展覽的喜悅帶回家！但把蘭花帶回香港前，謹記先申請許可證！

台灣蘭花花海+恐龍超好拍！國際蘭展！有5萬棵蘭花+8大展區

台灣國際蘭展2023以「蘭花魔鏡——看見，新起點」為展覽主題，帶領大家由史前時期開始探索蘭花的起源，以及認識蘭花的演化與未來預想。場內的主題館、競賽館、花育館、商務館、市集館、主題大道、蘭花公園、萬代湖8個展區，會展出起過5萬棵不同品種的蘭花，品種應有盡有，適合大家打卡！

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在主題館裡，大家可以探索蘭花的起源，館內有4隻恐龍，讓大家一睹蘭花與恐龍於史前時期共存時的環境，部份小朋友可能對蘭花缺乏興趣，但相信他們看到恐龍時，都會截然興奮，不會喊悶！主題館裡亦有著大量由蘭花砌成的場景，如隧道、火山等，十分狀觀！

而在競賽館，大家可以看到以「千蘭競艷」為主題，從千盆蘭花中脫穎而出的「大獎花」，看看園丁、花農用心照料蘭花的心血成果。

除了在場內用眼睛欣賞蘭花的美態，用鼻子嗅嗅蘭花的香氣，大家更可以將蘭花帶回家作紀念。市集館裡正販售著林林種種的蘭花，部份花農更用了奈米噴染技術，為蘭花染上美麗圖案，讓蘭花的美進一步昇華。買花前必定要留意！從外國帶蘭花進入香港必須先向漁農自然護理署申請許何證，否則蘭花便會成為違禁品，無法帶回家。

台灣國際蘭展2023為收費展覽，大家入場前需要購買門票，而為了令大家更容易進到展覽場地，大會已安排接駁專車由台鐵站與高鐵站來往展場（班次可瀏覽https://tios.tw/page/%E6%8E%A5%E9%A7%81%E8%B3%87%E8%A8%8A/1348）。

展場地圖、門票與交通資訊如下：

台灣國際蘭展2023

地址：台灣蘭花生物科技園區

地址：台南市後壁區烏樹里烏樹林325號

展覽日期：即日起至2023年3月19日

開放時間：09:00 - 18:00

官方網站：https://tios.tw/page/%E9%A6%96%E9%A0%81/1182

